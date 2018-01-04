15 milyona eşit zam!



15'İNDE YATIRILACAK

ORAN NASIL BULUNUYOR?

Adem Özdoğan

Emeklilerin ve memurların beklediği haber geldi. Yılın ilk zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.69 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zam oranı yüzde 1.69'luk enflasyon farkıyla büyüdü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69'a yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi) belirleyecekti. Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alması için 2017'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını yüzde 5.69 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 1.69 enflasyon farkı çıkardı. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69 olarak gerçekleşti.Hazırladığımız tablolara bakanlar, Ocak ayı maaşlarını görebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zammın yansıtıldığı maaşlarını ayın 16'sı ile 28'i arasında aylık alma günlerinde ceplerine koyacak. Memurlar da zamlı maaşlarını ayın 15'inde alacak. Memur emeklileri ise maaş alma günleri ayın 1'i ile 5'i arasında olduğundan ve zam oranı beklendiğinden, bu ay maaşlarını artış yansıtılmamış olarak aldı. Çifte zammın getirdiği zam farkları sonradan hesaplara yatırılacak.2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamını, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını belirlemek için Aralık ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin Haziran'a göre değişimine bakılıyor. Aralık'ta Tüketici Fiyat Endeksi 327.41 olarak hesaplandı. Bu rakam, Haziran'da 309.78 idi. Buna göre değişim yüzde 5.69 olarak çıktı.