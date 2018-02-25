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15 milyonluk villa Emina'ya

9 yıldır evli olan Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanmak üzere. Musti, Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 4 katlı 15 milyon liralık villayı (üstte) eşine bırakacak. Emina Sandal bu villada iki oğluyla yaşayacak.

15 milyonluk villa Emina'ya
PAZAR POSTASI

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic bir hafta önce ortak açıklama yapmış, 9 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini duyurmuştu.

Mustafa Sandal 2010'da 1,5 milyon dolara aldığı, şu anki değeri 15 milyon lira olan Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 4 katlı villasını Emina Jahovic'e bırakacak.

Emina Hanım oğulları Yavuz ve Yaman ile yaşadığı villayı A'dan Z'ye değiştirmek için harekete geçti.


Mustafa Sandal oğulları Yaman ve Yavuz ile.

Emina Jahovic bahçeli, havuzlu lüks villalarını 2010'dan bu yana her yıl dekore ediyor, en lüks eşyalarla donatıyordu.

İddiaya göre; Mustafa Sandal eşini ''Çok fazla para harcıyorsun'' diye defalarca uyardı. Çift bu yüzden sık sık kavga etti. Ayrılıklarına bir neden olarak da bu gösterildi.


Emina-Mustafa Sandal bu evde yaşıyordu.

MUSTİ OFİSTE YAŞIYOR

6 ay önce evi terk eden Mustafa Sandal, Zorlu Center'daki ofisinde yaşıyor.

Emina Sandal, ''Çocuklarımın velayetini ben alacağım. Mustafa da istediği zaman oğullarını görecek'' diye konuştu.


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