15 milyonluk villa Emina'ya

PAZAR POSTASI

MUSTİ OFİSTE YAŞIYOR

Çiğdem Saltık

ilebir hafta önce ortak açıklama yapmış, 9 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini duyurmuştu.2010'da 1,5 milyon dolara aldığı, şu anki değeri 15 milyon lira olan'ndeki 4 katlı villasını'e bırakacak.Emina Hanım oğulları Yavuz ve Yaman ile yaşadığı villayı A'dan Z'ye değiştirmek için harekete geçti.Emina Jahovic bahçeli, havuzlu lüks villalarını 2010'dan bu yana her yıl dekore ediyor, en lüks eşyalarla donatıyordu.İddiaya göre; Mustafa Sandal eşini ''Çok fazla para harcıyorsun'' diye defalarca uyardı. Çift bu yüzden sık sık kavga etti. Ayrılıklarına bir neden olarak da bu gösterildi.6 ay önce evi terk eden, Zorlu Center'daki ofisinde yaşıyor.