15 saniyede hediye paketi yapmanın hilesi

Yeni yıl
heyecanının en güzel taraflarından biri de yılbaşı hediyelerini, paketlerinden parçalayarak çıkarmak. Asıl hediyeye ulaşmak için verdiğimiz o mücadele aslında hediye
yi paketlerken de kabusumuz olabiliyor.
Sevdiğiniz bir insana onu mutlu edecek hediyeyi paketlemeye başladığınızda aslında her şey çok da heyecan verici ama iş bir kere paketlemeye geçince çoğumuzun içten içe stres yaşadığının farkındayız.
Japonya’nın perakende zinciri Takashimaya mağazasının çalışanı (Youtube’taki adıyla BeatTheBush) 15 saniyeden çok kısa sürede hediye nasıl paketlenir
onu gösteriyor.
Son dakika yılbaşı alışverişi: Yeni yıl hediye önerileri
İşte izleyenlerin “Çok zekice” bulduğu 15 saniye içerisinde hediye paketlemenizi kolaylaştıracak o hile…
Gizem Burcu