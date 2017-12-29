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15 saniyede hediye paketi yapmanın hilesi

Yılbaşı hediyelerinizi bir bir paketlerken yoruluyor, paket yaparken çoğu zaman hediyeye bile zarar verdiğiniz oluyor mu? Eğer cevabınız ‘Evet’ ise şimdi öğreneceğiniz taktik sayesinde hediyelerinizi 15 saniyeden çok daha kısa bir sürede paketlemiş olacaksınız…
 

29 Aralık 2017, Cuma 16:09
15 saniyede hediye paketi yapmanın hilesi
Yeni yıl heyecanının en güzel taraflarından biri de yılbaşı hediyelerini, paketlerinden parçalayarak çıkarmak. Asıl hediyeye ulaşmak için verdiğimiz o mücadele aslında hediyeyi paketlerken de kabusumuz olabiliyor.  

Sevdiğiniz bir insana onu mutlu edecek hediyeyi paketlemeye başladığınızda aslında her şey çok da heyecan verici ama iş bir kere paketlemeye geçince çoğumuzun içten içe stres yaşadığının farkındayız.



Japonya’nın perakende zinciri Takashimaya mağazasının çalışanı (Youtube’taki adıyla BeatTheBush) 15 saniyeden çok kısa sürede hediye nasıl paketlenir onu gösteriyor.

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İşte izleyenlerin “Çok zekice” bulduğu 15 saniye içerisinde hediye paketlemenizi kolaylaştıracak o hile…



 
 
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