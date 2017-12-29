15 saniyede hediye paketi yapmanın hilesi

Son dakika yılbaşı alışverişi: Yeni yıl hediye önerileri

Gizem Burcu

heyecanının en güzel taraflarından biri de yılbaşı hediyelerini, paketlerinden parçalayarak çıkarmak. Asıl hediyeye ulaşmak için verdiğimiz o mücadele aslındayi paketlerken de kabusumuz olabiliyor.Sevdiğiniz bir insana onu mutlu edecek hediyeyi paketlemeye başladığınızda aslında her şey çok da heyecan verici ama iş bir kere paketlemeye geçince çoğumuzun içten içe stres yaşadığının farkındayız.Japonya’nın perakende zinciri Takashimaya mağazasının çalışanı (Youtube’taki adıyla BeatTheBush)onu gösteriyor.İşte izleyenlerin “Çok zekice” bulduğu 15 saniye içerisinde hediye paketlemenizi kolaylaştıracak o hile…