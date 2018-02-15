15 Şubat Süper Loto sonuçları



SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haber Merkezi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira 40’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira 15’er kuruş, 3 bilen 75 bin 910 kişi 16 lira 80 ’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.Üçüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 702 bin 31 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi yapıldı.