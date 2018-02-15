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15 Şubat Süper Loto sonuçları

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruşluk ikramiye üçüncü kez devretti

15 Şubat Süper Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira 40’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira 15’er kuruş, 3 bilen 75 bin 910 kişi 16 lira 80 ’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Üçüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 702 bin 31 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.


SÜPER LOTO SONUÇLARI 


Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi yapıldı.

İşte Süper Loto sonuçları;

15 Şubat Süper Loto sonucu: 06 - 07 - 19 - 40 - 53 - 54


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