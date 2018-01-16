15 Şubat tesadüfü! Ali Koç, Aziz Yıldırım...

Erdinç Şahin

’de’de yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayı, çalışmalarına yavaş yavaş başlıyor.Geçtiğimiz günlerde üyelerle ilk buluşmasını gerçekleştiren Ali Koç, yaptığı açıklamada 15 Şubat tarihinde çalışmalarına resmen başlayacaklarını duyurmuştu.15 Şubat 2018 tarihi ise ilginç bir detayı ortaya koydu.’de 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan ve kulüp tarihine geçen’ın ilk kez göreve seçildiği tarih 15 Şubat idi.15 Şubat 1998 tarihinde Aziz Yıldırım, diğer aday Vefa Küçük’e karşı bir oy farkla başkan seçilmişti. Başkan Yıldırım’ın bugünlere kadar uzanan başkanlık görevi, 15 Şubat 19998 yılında tek bir oy farkla başlamıştı.Şu anda ise adaylığı belli olan tek isim Ali Koç, bu tarihi kongreden 20 yıl sonra başkanlık çalışmalarını aynı tarihte başlatacağını açıkladı.