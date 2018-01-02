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15 tatil ne zaman 2018? (Okullar ne zaman kapanacak?)

15 tatil ne zaman başlayacak? 2017 - 2018 sömestr tatili ne zaman? 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayan eğitim ve öğretim dönemi ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman kapanacak, öğrenciler ne zaman tatile başlayacak? Tüm bu soruların cevapları haberimizde... 

02 Ocak 2018, Salı 10:39
15 tatil ne zaman 2018? (Okullar ne zaman kapanacak?)
Bu yıl  15 tatil ne zaman 2018  olacak? Sömestre tatilinin tarihi mi değişti? Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu sene 15 tatilinin tarihi belirlendi. İşte ayrıntılar....

MEB tarafından hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelgeyle okullar 18 Eylül 2017 Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştı.

Bakanlıktan yayınlanan takvime göre 19 Ocak 2018 Cuma günü okullar kapanacak. 22 Ocak 2017 tarihinde ise Pazartesi günü okullar 15 ara tatile girecek. 5 Şubat Pazartesi günü okullar tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.


2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?


8 Haziran 2018 Cuma günü 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sona erecek ve yaz tatili başlayacak.


2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı çalışma takvimine göre 17 Eylül 2018 Pazartesi günü 2018-2019 eğitim öğretim sezonu başayacak.
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