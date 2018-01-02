15 tatil ne zaman 2018? (Okullar ne zaman kapanacak?)

15 tatil ne zaman başlayacak? 2017 - 2018 sömestr tatili ne zaman? 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayan eğitim ve öğretim dönemi ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman kapanacak, öğrenciler ne zaman tatile başlayacak? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...