15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? (15 tatil 2018)

15 TATİL NE ZAMAN? OCAK AYININ KAÇINDA?

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2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

Senim Tanay

gelmeden veliler ve öğrencilerolduğu sorusuna cevap aramaya başladı.tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. Bu yılolacak? Yarıyıl tatili ne zaman sona erecek?Öğrencilerin merak ettiği sömestr tatilinin tarihi ve tüm merak edilenleri haberimizin detayında bulabilirsiniz. Veliler ve öğrencilerin gözü kulağı 15 tatilde. Binlerce öğrenci gözünü 2018 yılı 15 tatiline çevirdi. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki sömestr tatilini Ocak ayının kaçında olacak?İşte 15 tatilin başlayacağı net tarih ve tüm duyurular...Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili,tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili sonrası yani ikinci kanaat dönemi isebaşlayacak.PekiBugün tarihler 6 Ocak 2018'i gösteriyor. Buna göre 15 tatile 17 gün kaldı.Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın 15 tatilin uzaması ve 30 gün olması ön görülmüyor. Çeşitli haber ajanslarında çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.İstanbul'da ikili eğitim yapan okullarda dersler en erken saat 08.00'de başlayacak. İstanbul Valiliği'nden alınan kararla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Yarıyılın ne zaman başlayacağından sonra velilerin en fazla cevap aradığı bir diğer soru ise okulların ne zaman kapanacağı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil