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15 Temmuz'da köprüde 'Ordu el koydu, Tayyip yok' diyen asker aranıyor

Adli Tıp Kurumu, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen bir görüntüde, "Sıkı yönetim var. Evinize gidin. Ordu el koydu. Tayyip yok. Güneşli günler bizi bekliyor" dediği duyulan askerin kim olduğunu tespit edecek. 143 askerin yargılandığı 5 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında mahkeme bu konuda rapor hazırlanmasına hükmetti.

01 Şubat 2018, Perşembe 17:50
15 Temmuz'da köprüde 'Ordu el koydu, Tayyip yok' diyen asker aranıyor
Darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında otuz yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve delillerin toplanmamış olması nedeniyle 135 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.


SESİN TESPİTİ İÇİN RAPOR ALINACAK


Köprüde araç içerisinde çekilen bir görüntüde, bir askerin "Sıkıyönetim var. Evinizde gidin. Ordu el koydu. Tayyip yok. Güneşli günler bizi bekliyor" şeklindeki konuşmalardaki sesin tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına hükmeden heyet, imajları alınan dijital materyallerin iadesine karar verdi.

Heyet, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu müştekilerin dinlenmesi için duruşmanın 19-30 Mart arasında Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonunda yapılmasına hükmetti.


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