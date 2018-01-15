15 Temmuz'da Meclis'i ve Külliye'yi bombalayan hain pilotlar bugün yargı önünde

DARBE GİRİŞİMİNİ AKINCI ÜSSÜ'NDEN YÖNETTİLER

İFADE VERMEK İÇİN "HAZIR DEĞİLİZ" DEMİŞLERDİ



HAİN PİLOTLAR DA İFADE VERECEK

Yusuf Cevahir

FETÖ'cü hainler 15 Temmuz'da, TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünü, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladı, halka ateş açtı. Başkent Ankara üzerinde alçak uçuşlar yaparak halkta korku yaratmaya çalıştı. Bugün hainlerin yargılanacağı gün...Akıncı Üssü, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişiminin yönetildiği yerdi. FETÖ'cüler darbeyi Akıncı Üssü'nden kontrol etti, komutanları rehin alıp buraya götürdü.Akıncı Üssü Davası da darbe girişiminin en kapsamlı davasına sahne oldu. Sincan'da 7'si firari 486 sanıklı dava, aylar önce başladı. Geçtiğimiz hafta davada ara duruşmalar yapıldı. FETÖ sanıkları ifadelerini verdi, davada yargılanan bazı pilotlarsa savunma yapmadı, "Hazır değiliz" dedi, ifadeleri bugüne kaldı.Bugün ifade verecek isimler arasında TBMM'yi bombalayan hain pilotlardan eski yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne bomba atan pilot Müslüm Macit de var. Bugün gözler Sincan'daki mahkeme salonunda olacak.