15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası yarına ertelendi



"HİÇ ATEŞ ETMEDİM"



"EĞİTİM YAPILACAK DEDİLER"

DURUŞMA ERTELENDİ

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un raporu basına yansıdı

Gizem Yetil

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesincekarşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 127 tutuklu sanıkla taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.da duruşmayı izledi.Tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu öğrencisiyaptığı savunmasında, 15 Temmuz’da Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda kampta olduklarını, otobüsle dışarı çıktılarını ve köprüye geldiklerini söyledi.Köprüde otobüse saldırı olduğunu iddia eden Çınar, eski Binbaşı Gazi Odacı’nın emriyle otobüsten indiklerini ve daha sonra köprüye doğru gittiklerini kaydetti.Savcılıktaki ifadesini kabul etmeyen Çınar, ifadesinde geçen 5, 6 el havaya ateş etme konusunu kendisinin söylemediğini, hiç ateş etmediğini ileri sürdü.Mahkeme Başkanı Taner Akıncı'nın, sanık Hakan Gündüz’ün ifadesindeki, "Kadir Çınar’ın silahını alarak havaya ateş ettim" kısmını okuması üzerine Çınar, "Ben görmedim, bu olayı hatırlamıyorum." dedi.Tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu öğrencisi Ahmet Faruk Fidanel ise gece eğitimi yapılacak denilerek kamptan çıkarıldığını, saldırıya uğradığını ve bir anda kendini köprüde bulduğunu öne sürdü.Köprüde sabaha kadar yerde yattığını, tüfeğini kullanmadığını, havaya da ateş etmediğini iddia eden Fidanel, savcılıktaki ifadesini kabul etmedi.Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.Duruşma yarına ertelendi.