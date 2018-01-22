15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası yarına ertelendi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi
karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 127 tutuklu sanıkla taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı
da duruşmayı izledi.
Tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu öğrencisi Kadir Çınar
yaptığı savunmasında, 15 Temmuz’da Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda kampta olduklarını, otobüsle dışarı çıktılarını ve köprüye geldiklerini söyledi.
Köprüde otobüse saldırı olduğunu iddia eden Çınar, eski Binbaşı Gazi Odacı’nın emriyle otobüsten indiklerini ve daha sonra köprüye doğru gittiklerini kaydetti.
"HİÇ ATEŞ ETMEDİM"
Savcılıktaki ifadesini kabul etmeyen Çınar, ifadesinde geçen 5, 6 el havaya ateş etme konusunu kendisinin söylemediğini, hiç ateş etmediğini ileri sürdü.
Mahkeme Başkanı Taner Akıncı'nın, sanık Hakan Gündüz’ün ifadesindeki, "Kadir Çınar’ın silahını alarak havaya ateş ettim" kısmını okuması üzerine Çınar, "Ben görmedim, bu olayı hatırlamıyorum." dedi.
"EĞİTİM YAPILACAK DEDİLER"
Tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu öğrencisi Ahmet Faruk Fidanel ise gece eğitimi yapılacak denilerek kamptan çıkarıldığını, saldırıya uğradığını ve bir anda kendini köprüde bulduğunu öne sürdü.
Köprüde sabaha kadar yerde yattığını, tüfeğini kullanmadığını, havaya da ateş etmediğini iddia eden Fidanel, savcılıktaki ifadesini kabul etmedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.
Duruşma yarına ertelendi.
Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un raporu basına yansıdı
Gizem Yetil