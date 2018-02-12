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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu. Köprüyü kapatan eylemci polise teslim oldu

12 Şubat 2018, Pazartesi 20:06
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı
Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine park etti.

KÖPRÜDE TRAFİK DURDU


Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu. 



Elinde bir döviz olan ve gazi olduğunu iddia eden şahıs, iki şeridi aracıyla trafiğe kapattı.

Şahsın amcasının oğlu tarafından dolandırıldığı ve bütün parası alındığı için böyle bir eylem yaptığı iddia edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Eylemciyi ikna etme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. "Dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yapan kişi polise teslim oldu. Eylemcinin gözaltına alınmasının ardından köprü trafiğe açıldı.
 


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