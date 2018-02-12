15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

KÖPRÜDE TRAFİK DURDU

POLİSE TESLİM OLDU

Mine Bozkurt

Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine park etti.Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik durdu.Elinde bir döviz olan ve gazi olduğunu iddia eden şahıs, iki şeridi aracıyla trafiğe kapattı.Şahsın amcasının oğlu tarafından dolandırıldığı ve bütün parası alındığı için böyle bir eylem yaptığı iddia edildi.Eylemciyi ikna etme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. "Dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yapan kişi polise teslim oldu. Eylemcinin gözaltına alınmasının ardından köprü trafiğe açıldı.