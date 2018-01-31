15 yaşında başladığı diyet öldürüyordu!

İngiltere
'nin Merseyside
bölgesinde yaşayan Hannah Lucas 15 yaşından itibaren diyet yapmaya başladı. Genç kız yıllar içinde
25 kilograma kadar düştü. Yürüyemeyecek hâle gele gelen genç kadın o günlerde 60 yaşındaki bir yaşlı kadın gibi
göründüğünü söylüyor.
Lucas, uzun süre yaptığı diyetin ardından nasıl beslenme bozukluğu
yaşamaya başladığını anlattı: "Kilo vermeye başlamıştım ve bu durum insanların ilgisini çekti. Bana iyi göründüğümü söylüyor ve övgüler yağdırıyorlardı."
Ancak işler daha sonra istediği gibi gitmedi. 25 kiloya kadar düşen ve bir dönem hayati tehlikesi bulunan genç kadının
şimdiki hali oldukça şaşırtıyor.
İşte şu anda 23 yaşında olan genç kadının şimdiki hali...
Nazlı Erdol