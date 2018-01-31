15 yaşında başladığı diyet öldürüyordu!

Nazlı Erdol

'ninbölgesinde yaşayan Hannah Lucas 15 yaşından itibaren diyet yapmaya başladı. Genç kız yıllar içinde25 kilograma kadar düştü. Yürüyemeyecek hâle gele gelen genç kadın o günlerde 60 yaşındaki bir yaşlı kadın gibigöründüğünü söylüyor.Lucas, uzun süre yaptığı diyetin ardından nasılyaşamaya başladığını anlattı: "Kilo vermeye başlamıştım ve bu durum insanların ilgisini çekti. Bana iyi göründüğümü söylüyor ve övgüler yağdırıyorlardı."Ancak işler daha sonra istediği gibi gitmedi. 25 kiloya kadar düşen ve bir dönem hayati tehlikesi bulunan genç kadınınşimdiki hali oldukça şaşırtıyor.İşte şu anda 23 yaşında olan genç kadının şimdiki hali...