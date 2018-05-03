15 yaşındaki çocuk bilgisayar oyunu senaryosuyla bir kadını öldürdü

Rusya’da 15 yaşında bir erkek çocuk, sırf ‘insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ettiği’ için, favori bilgisayar oyunundaki senaryoyu uygulayıp genç bir kadını vahşice öldürdü

03 Mayıs 2018, Perşembe 09:54
15 yaşındaki çocuk bilgisayar oyunu senaryosuyla bir kadını öldürdü
Cinayet başkent Moskova’da 30 Nisan’da işlendi. Alexey M. adındaki 15 yaşındaki çocuk, 21 yaşındaki Daria Evdokimova adlı üniversite öğrencisi genç kadını, bir ATM’den para çektikten sonra birçok yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çocuk, kadının 30 bin ruble (1968 TL) parasını da alarak kaçtı.

Polis, çocuk katilin yerini cep telefonu sinyallerinden kısa sürede tespit ederek evinde “PlayerUnknown’s Battlegrounds” adlı bilgisayar oyununu oynarken yakaladı.

Alexey M., cinayeti itiraf ederek, ‘insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu bilmek istediği’ için, favori video oyunundaki bir senaryoya uyarak genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

PlayerUnknown’s Battlegrounds” adlı aşırı şiddet içerikleriyle dikkat çeken çok-oyunculu bilgisayar oyununda, oyuncular bir adaya paraşütle indiriliyor.

Daha sonra adadaki silah ve malzemeleri bulup birbirlerini öldürmeye çalışıyorlar.

Hürriyet


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