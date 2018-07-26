15 yaşındaki Fırat, komşusu tarafından 'çöp' kavgasında öldürüldü

Olay, dün akşam saat 21.50 sıralarında Rami Cuma Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre Ebru G. apartmanın önüne çöp koymak için dışarı çıktığında aynı apartmanın giriş katında ikamet eden Resul Çelik, çöp kokusundan rahatsız olduklarını söyleyerek Ebru G.'ye tepki gösterdi.

Bir süre tartışan ikiliyi balkondan izleyen Ebru G.'nin eşi Yasin G. (34) aşağı inerek Resul Çelik ile tartışmaya başladı. Taraflar arasında büyüyen tartışmaya Resul Çelik'in 15 yaşındaki oğlu Fırat Çelik de katıldı.

SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Bu sırada Yasin G. yanındaki bıçakla Fırat Çelik'i sırtından bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Yasin G. kayıplara karışırken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Burada helallik alınan Çelik'in annesinin ağıtları ise yürekleri dağladı.

İHA