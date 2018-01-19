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15 yaşındaki kanser hastası Akın Mehrekule: Yemek yemeyi çok özledim

Aydın’ın Nazilli ilçesinde oturan 45 yaşındaki Akın Mehrekule, geniz kanseri teşhisi konan 15 yaşındaki oğlu için şifa arıyor

19 Ocak 2018, Cuma 20:04
15 yaşındaki kanser hastası Akın Mehrekule: Yemek yemeyi çok özledim
Nazilli ilçesinde  yakalandığı kanseri atlatan Akın Mehrekule, bu kez 10 ay önce geniz kanseri  teşhisi konan oğlunun tedavisi için çabalıyor.

İnşaat işçisi Akın Mehrekule, 10 ay önce lise öğrencisi oğlu Tahir’e geniz kanseri teşhisi konulduğunu söyledi. Mehrekule, oğlunun tedavisiyle ilgilenmek için işe gidemediğini,  eğitimine ara veren Tahir’in Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve  Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gördükten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi  Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.


BABAYA DA 2014 YILINDA KANSER TEŞHİSİ KONULDU


Nazilli Kaymakamlığı ve Belediyesinin yardımda bulunduğunu anlatan  Mehrekule, kendisinin de 2014 yılında akciğer kanserine yakalandığını, yaklaşık 1 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendiğini dile getirdi.          

Yardımlara rağmen büyük sıkıntı maddi sıkıntı çektiklerini belirten  Mehrekule, "Allah’tan ümit kesilmez, bizim umudumuz her zaman vardır. Oğlumun bütün arkadaşları okula gidiyor. Kendisi okula gitmediği için en büyük üzüntüsü o. Tek temennimiz bir an önce iyileşip okuluna devam etmesi. İnşallah sağlığına kavuşur, okuluna devam eder." dedi.          


 

"YEMEK YEMEYİ ÇOK ÖZLEDİM"


Tahir Mehrekule ise 9 aydır okula gidemediğini ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyerek, "Arkadaşlarımı çok seviyordum. Onlarla vakit geçirmek güzel oluyordu. En çok onları özledim. Onlarla gezmeyi, top oynamayı özledim.  Ağzımda yara olduğu için yemek yiyemiyorum. Çok zorlanıyorum, yemek yemeyi denedim ama olmuyor. Yemek yemeyi çok özledim." dedi.


 


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