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15 yaşındaki Marta Kostyuk, Avustralya Açık’ta tarihe geçti!

'Yeni Maria Sharapova' denilen 15 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselerek 1997 yılından beri bunu başaran en genç tenisçi olarak tarihe geçti.

15 yaşındaki Marta Kostyuk, Avustralya Açık’ta tarihe geçti!
15 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, Avustralya Açık’ta Olivia Rogowska’yı yenerek üçüncü tura kaldı ve 1997 yılından beri bunu başaran en genç oyuncu olarak Grand Slam tarihine geçti.

Melbourne’de düzenlenen turnuvanın ilk turunda Çinli Peng Shuai’yi yenen Ukraynalı genç tenisçi, Avustralyalı Olivia Rogowska’yı 6-3 ve 7-5’lik setlerin ardından mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

En son 1997 yılında Grand Slam’de üçüncü tura yükselen en genç oyuncu olan Mirjana Lucic-Baroni’nin unvanını ele geçiren Kostyuk, maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Dünya sıralamasında 521. sırada bulunan Kostyuk, bir sonraki turda vatandaşı Eline Svitolina ile karşı karşıya gelecek.


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