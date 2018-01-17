15 yaşındaki Marta Kostyuk, Avustralya Açık’ta tarihe geçti!

Erdinç Şahin

15 yaşındakitenisçiyenerek üçüncü tura kaldı ve 1997 yılından beri bunu başaran en genç oyuncu olaraktarihine geçti.’de düzenlenen turnuvanın ilk turundayenen Ukraynalı genç tenisçi, Avustralyalı’yı 6-3 ve 7-5’lik setlerin ardından mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.En son 1997 yılında Grand Slam’de üçüncü tura yükselen en genç oyuncu olan Mirjana Lucic-Baroni’nin unvanını ele geçiren Kostyuk, maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Dünya sıralamasında 521. sırada bulunan Kostyuk, bir sonraki turda vatandaşı Eline Svitolina ile karşı karşıya gelecek.