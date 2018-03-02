15 yaşındayken başladı! 6 yıl boyunca 60 yaşındaki adamın cinsel istismarına maruz kaldı



"O EVİ TECAVÜZLERİ İÇİN KULLANIYORDU"



"ANNEMLE BABAM BENİM YÜZÜMDEN ÖLDÜ"



YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYOR

Serap Belovacıklı

Mavi gözleri, kumral saçlarıyla yakışıklı bir delikanlı S.G. (22). Gözlerinde 7.25 derece görme kaybı var, epilepsi hastası. Yüzde 53 raporlu bir engelli. Adana’da buluştuğumuzda altı yıl maruz kaldığı tecavüz ve şantajı sesi titreyerek, gözyaşlarını tutamayarak anlatıyor.2011 yılının başları. S.G. Tarsus Çarşı’da lise 1’inci sınıf öğrencisi. Berber arkadaşının dükkânına gidip gelirken tefeci, kaçak viski ve sigara satıcısı ve uyuşturucu üretip satmaktan sabıkalı E.B. ile tanıştı: “E.B. beni bir akşam Karabucak ormanına götürdü. Esrar içirdi. Tecavüz etmek isteyince direndim. Soyunmam için bir el havaya ateş etti. ‘İkinciyi kafana sıkarım’ dedi. Tabancayı kafama dayadı. Zorladı, karşı koydum ama başaramadım. O halimin fotoğraflarını çekti. Korku ve utançtan kimselere söyleyemedim. Beni bazen ormana, bazen de Anıt Mahallesi’ndeki müstakil eve götürüyordu. O evin sadece bir odasında yatak ve dolap vardı. Belli ki burayı tecavüzleri için kullanıyordu. Beni götürmeden önce bazen bir araba dolusu adamları önden gidip etrafı kolaçan ediyordu. ‘Bebeğim bebeğim’ diyerek hayatımı mahvetti. Okulu bırakmak zorunda kaldım.”İddiaya göre üç ay sonra E.B., S.G.’nin evine gelip babası ve annesine çektiği fotoğrafları gösterip 10 bin TL istedi. İstediği parayı vermezse tüm Tarsus’a yayacağını söyledi. “Babam çaresiz kaldı. Aile şerefimiz yok olacaktı. Babam, Almanya’daki ablamdan ‘çok ihtiyacım var’ diyerek para istedi ve E.B.’ye ödedi. Başıma gelenlere dayanamadılar. 2012 başında annem 47, üç ay sonra da babam 51 yaşında kalp krizinden öldü.” S.G., E.B.’nin bitmek bilmeyen şantajı nedeniyle Ankara, Bursa, İstanbul’a inşaatlarda çalışmaya gittiğini, kazandığı parayı kuruşu kuruşuna E.B.’ye verdiğini anlatıyor: “6 yılda anne ve babamdan kalan arsa paylarımın karşılığı da dâhil 40 bin liramı aldı.”Telefonla ulaştığımız E.B. ise iddiaları reddederken S.G’nin kendisine iftira attığını söylemekle yetindi.E.B.’den şikâyetçi olduğunu söyleyen S.G.: “Hayatımı mahvetti. Ben nasıl evlenirim, hanımımın yüzüne nasıl bakarım? En ağır cezaya çarptırılsın. Artık yeter! Kanunların, savcıların, Aile Bakanlığı’nın harekete geçmesini istiyorum. Sadece bana değil, başka çocuklara da aynı şeyi yaptığını biliyorum. E.B.’nin ailesi geniş bir çete. Artık Tarsus’ta yaşayamam. Başka bir şehirde işe başlayıp kimsenin beni tanımadığı, başıma gelenleri bilmediği bir hayat kurmak istiyorum. Bunun için devletten yardım istiyorum.”Hürriyet/Gülden Aydın