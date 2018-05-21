15 yıldır su içememesinin sırrı çözüldü

Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde ikamet eden Hamit Acer, 15 yıldır su içemediğini, içince rahatsızlanıp, hastanelik olduğunu iddia etti.

Su içmeye çalıştığında, kustuğunu ve bayıldığını ileri süren Hamit Acer, durumunun İHA tarafından duyurulmasının ardından geçtiğimiz günlerde Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'nce araçla evinden alınarak, getirildiği Devlet Hastanesinde muayene edildi. Tahlilleri yapılan Acer’in sorununun psikolojik olduğu tespit edildi.

TERAPİ TEDAVİSİ UYGULANACAK

Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erdal Eren, 63 yaşındaki Hamit Acer’in Uzman Psikiyatr Almila İkra Akgül ve Dahiliye Uzmanı Dr. Büşra Tüven tarafından muayene edildiğini belirterek, “Hastanın genel tetkiklerinde ve muayenesinde patolojik bir bulguya rastlanamadı. Yani hastalık bir durum söz konusu değil ancak su içmeme alışkanlığına yönelik psikiyatri hekimlerince su içme alışkanlığı kazandırılması için terapi yapılması planlandı. Aslında hasta mevcut durumda su ihtiyacını çay içerek ile alıyormuş. Su içtiğinde şikayetlerin olduğunu ifade ediyordu. Buna yönelik psikiyatrik destek önerdi doktorlarımız. Psikiyatri ile terapi tedavisi alacak” dedi.