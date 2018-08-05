1500 tonluk Artuklu Hamamı yarın taşınacak

Devlet Su İşleri (DSİ), Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan, yaklaşık bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nı, yarın 2 bin 950 metre uzaklıktaki Arkeopark'taki yeni yerine bütüncül olarak taşıyacak.

DSİ'den yapılan açıklamada, sorumlulukları gereği ülkenin su kaynaklarının geliştirilmesi yönünde mesai harcadıklarını, diğer taraftan da tarihi ve kültürel varlıkların korunmasında son derece titiz çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamındaki çalışmaların bu konuda dünyaya örnek olacak nitelikte olduğu kaydedilen açıklamada, 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül olarak taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi'nin 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla nakledildiği anımsatıldı.

Yaklaşık bin 100 tonluk tarihi yapının herhangi bir hasar almadan yeni yerine taşındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şimdi ise taşıma tertibatı da hesaba katıldığında bin 500 ton ağırlığa ulaşan Artuklu Hamamı'nın bütüncül taşıma işlemi gerçekleştirilecektir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla Artuklu Hamamı yeni yerine taşınacaktır. Artuklu Hamamı'nın halihazırda bulunduğu Hasankeyf'teki mevcut konumu ile yeni yerleşim alanında düzenlenecek Arkeoparktaki yeni konumu arasındaki mesafe 2 bin 950 metre olup hamam 70 metre üst kota taşınacaktır."

Taşıma çalışmalarına yarın saat 05.00'te başlanacağı kaydedildi.

AA