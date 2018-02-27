16,000 mAh Pilli Telefon Geliyor!

Adem Özdoğan

Birçoğumuzun pilleriyle tanıdığıilginç bir telefon geliyor. Günümüzde belki de akıllı telefonların en çok şikayet aldığıbu telefonda yaşanmayacak gibi gözüküyor. Hatta çoğu kullanıcı kendini eskiye dönmüş gibi hissedebilir.Power Max 16K Pro olarak adlandırılan cihazın birtakım bilgileri yayınlanmış durumda. Tasarımsal olarak ön yüzünü bildiğimiz cihaz, kendine Powerörnek almış yeni nesilekran modasına da uyum sağlamış. Henüz görmemiş olsak da cihazın çok kalın olduğunu ön görebiliriz. Ayrıca ağırlığı da hiç az olmayacaktır. Şimdiye kadar açığa çıkan bilgilere göre+ ekran veled flaşlı ön kameraya sahip olacak telefonun diğer teknik detayları elimize ulaşmış değil. Firma bu ilginç telefonutanıtacak.