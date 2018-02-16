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16 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Son dakika altın haberleri... Altın fiyatlarında bugün 16 Şubat 2018... Gram altın fiyatları dışında tam ve çeyrek altın fiyatları da sorgulanan diğer türler arasında yer aldı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar hakkında detaylı bilgiler...

16 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın bu sabah saatlerinde de yükselişini sürdürdü. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı.  16.2.2018 güncel altın fiyatları Altın 164-165 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı.
 

GRAM ALTIN NE KADAR?


Gram altın 164,16 liradan alınırken, 164,23 liradan satılıyor


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


Çeyrek altın ise 262,98 liradan alınırken 269,55 liradan satılıyor. Yarım altın da 525,95’den alınırken 539,10 liradan satılıyor.
 

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?


Cumhuriyet altını ise 1086,74 liradan alınıp 1103,17 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1048,78 liradan alınırken 1082,34 liradan satılıyor.


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