16 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Adem Özdoğan

Altın bu sabah saatlerinde de yükselişini sürdürdü. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 16.2.2018 güncel altın fiyatları Altın 164-165 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı.Gram altın 164,16 liradan alınırken, 164,23 liradan satılıyorÇeyrek altın ise 262,98 liradan alınırken 269,55 liradan satılıyor. Yarım altın da 525,95’den alınırken 539,10 liradan satılıyor.Cumhuriyet altını ise 1086,74 liradan alınıp 1103,17 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1048,78 liradan alınırken 1082,34 liradan satılıyor.