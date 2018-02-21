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16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor

16. Uluslararası Filmmor Kadın Filmleri Festivali 10 Mart – 10 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. 
 

16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor

Kadınlarla kadınlar için sinema yapmak üzere kurulan Filmmor Kadın Kooperatifi, bu yıl Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin 16.'sını düzenliyor. 10 Mart'ta İstanbul'da başlayacak festival, 10 Mayıs'a kadar Trabzon, İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana, Diyarbakır dahil 8 şehirde kadınlarla buluşmaya hazırlanıyor. Festival Baharı, Filmmor'un ardından, Uçan Süpürge ile devam edecek.

16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nde izleyiciler "kadın yönetmenlerin" "kadın filmlerinden" öte, sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadınların, 21. yüzyılın ustalarının "sinemayla dansını" izleme olanağı bulacak. Türkiye ve dünyadan 48 filmle birlikte söyleşiler, atölyeler, toplu gösterimlerle dolu dolu bir program sunacak festival bu yıl: "Ne Söz Biter, Ne Yol, Ne de Düş" diyor.

Kadınların Sineması, Kadınların Festivali


Filmmor Kadın Kooperatifi, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Antalya Kadın Dayanışma Derneği, Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği, İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Kadın Emeği Kolektifi Derneği, Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği ve Adana Kadın Platformu dayanışması ile 16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali; 8 şehirde, 2 ay boyunca tüm gösterimler ve etkinliklerini, bu yıl da ücretsiz olarak kadınlarla buluşturacak.
 

Festival Programından İlk Bilgiler


Film programında; Kadınların Sineması; Komşu Komşunun Filmine Muhtaç seçkisi; Kadınlar Vardır; Bedenimiz Bizimdir: Cinsel Taciz; Cins-iyet-ler; Toplu Gösterim: Fiona Tan bölümleri altında gösterilecek filmlere ek olarak Çocuklara Özel Seans var.
 
Etkinliklerde ise Kendine Ait Biz Cüzdan: Yeni Kuşak Kadın Yapımcılar ve Vakti Geldi: Film Endüstrisinde Cinsel Taciz panelleri, Kısa Film Atölyesi, Feminist Bellek: Kate Millett ve Şirin Tekeli, Kadınlar Vardır forumu, buluşmalar, söyleşiler var.
 

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Programı, katılımcıları, etkinlikleri ve film atölyeleri her yıl merakla beklenen Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 16. yılında da kadınlarla buluşmak için gün sayıyor.
 
Festival şehirler ve tarihleri; İstanbul, 10-17 Mart; Antalya, 23-25 Mart; İzmir, 30 Mart-1 Nisan; Trabzon, 6-8 Nisan; Bodrum 13-15 Nisan, Mersin 20-22 Nisan, Adana 27-29 Nisan, Diyarbakır, 4-6 Mayıs. Filmmor'un ardından, Festival Baharı; Uçan Süpürge ile 17 Mayıs'a kadar sürecek.
 
16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nde, kadınlar, 8 şehirde, yeryüzünde konuşulan yüzlerce dilde, yüzlerce yönetmenden 48 film izlemenin yanı sıra; sözlerini, yollarını, düşlerini, masallarını, şiirlerini, öykülerini, şarkılarını, umutlarını, dirençlerini, deneyimlerini ve üretimlerini paylaşma imkanı bulacak.
 
Festival programı ve detaylar 27 Şubat'ta yapılacak basın toplantısı ile ayrıntılı olarak paylaşılacak.
 


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