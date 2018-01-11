16 yaşındaki Juliane'yı iki fotoğrafla arıyorlar

3 HAFTADIR HABER ALAMIYOR

Senim Tanay

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan 16 yaşındaki Juliane H., Cezayirli bir mülteciye âşık oldu. Marangoz babası Norbert H.’nin verdiği bilgiye göre dans etmeyi seven, makyaj yapıp süslenen Juliane, Cezayirli sevgilisini etkisiyle din değiştirip Müslüman olunca hayat tarzını da değiştirdi.Bu arada okulunu da aksatmaya ve derslere girmemeye başladı. Bir süre sonra başını örten, tesettüre giren Juliane H. erkek arkadaşıyla birlikte bir suça da bulaştı. Bu yüzden Cezayirli genç sınır dışı edildi. Ancak bu olaydan sonra Juliana de ortadan kayboldu.Babası kızından üç haftadır haber alamadığını söyledi. Kızıyla, bir arkadaşıyla sosyal medya hesabı üzerinden bağlantı kurduğunu dile getiren Norbert H., “Arkadaşının söylediğine göre kızım sevgilisiyle kavga etmiş. Ayrılmak istiyormuş. Ancak o izin vermiyormuş” dedi.Alman polisi ise yayınladığı iki fotoğrafıyla Juliane H.’yi arıyor. Genç kızın biri başı açık, diğeri örtülü iki fotoğrafını yayınlayan polis, yerini bilenlerin bilgi vermesini istedi.