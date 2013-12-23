17 aralık operasyonu ve soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile geçtiğimiz günlerde başına Selami Altınok'un getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında bugün çok kritik bir anlaşmazlık yaşandı.

SAVCILIK ÇAĞIRDI, EMNİYET "HAYIR" DEDİ

İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş, "17 aralık soruşturmasını sızdırmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Emniyeti "hangi delil ve suçlamalarla ifadeye çağrıldığı tam olarak anlaşılmadı. Bu çağrınız mevzuata aykırı" gerekçesiyle Ahmet Arıbaş'ı ifadeye göndermedi.

MUAMMER GÜLER SORUŞTURMAYI ZARRAB'A SIZDIRMAKLA SUÇLANMIŞTI

"Yolsuzluk ve Rüşvet" soruşturmasından sızan bigilere göre, Bakan Muammer Güler'in Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturmayı ona sızdırdığı iddia edildi. Sarraf'ın, hakkında bir soruşturma olup olmadığını Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'e sorduğu Muammer Güler'in de talimatla araştırma yaptırdığı ileri sürülmüştü.

SARRAF'IN PEŞİNDEKİ EKİPLER, KENDİLERİNİN TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLADI

İddiaya göre İstanbul İstihbarat Şubesinin başındaki ismin ifadeye çağrılmasına yol açan olay, ana soruşturmanın sürdüğü günlerde, 11 Kasım 2013 günü yaşandı. Rıza Sarraf'ı takip eden Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarraf'ın Kanlıca'daki adresi önüne park halinde bekleyen bir aracın istihbarat şubesine ait olduğunu belirledi.. Mali polis bu durumu savcılığa bildirdi. İşte bu olayın, İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş'ı "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı "17 aralık operasyonunu sızdırma" soruşturmasına dönüştüğü öğrenildi. Savcılık düğmeye bastı bugün Arıbaş "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: ÇAĞRINIZ MEVZUATA AYKIRI

Başında Selami Altınok'un bulunduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bu çağrıya, “Hangi suçlama ve delillerle çağırdığınız tam olarak anlaşılamadı, bu çağrınız mevzuata aykırı" diye karşılık vererek sacılığın talebini geri çevirdiği öğrenildi.

Cem TURSUN/DHA