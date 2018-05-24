17 bin bekçi alınacak

36 bin bekçi Türkiye'nin dört bir tarafında görev alacak.

17 BİN BEKÇİ ALINACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde şu ana kadar 19 bin bekçi alımı gerçekleştirilirken, 17 bin bekçinin alımı için çalışmalar başlatıldı. Alım yapılacak bölgede son bir yıl oturma şartı aranan bekçiler, tayine tabi olmayacak. Bekçiler, o yörede yaşayanları bilecek, yabancıları tanıyacak.