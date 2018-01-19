17. !F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali açılışı Lady Bird ile yapacak



‘SEVMEK ZAMANI’ YENİLENDİ

Can Hakman

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 15 Şubat'ta başlayacak. Festivalin açılış filmi ise'in yönettiği,un “Etkileyici bir şekilde gençliğin ritmiyle kanat çırpan bir güzellik” sözleriyle övdüğü, eleştirmenlerce yılın filmi seçilen ve Oscar yarışında güçlü adaylardan birisi olan(Uğur Böceği) olacak.Lady Bird'nde Altın Küre Müzikal veya Komedi dalında en iyi film ve yine aynı kategoride en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü.nin sürprizlerinden biri de yenilenmiş kopyasıyla ‘’ olacak.’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Müşfik Kenter ve Sema Özcan'ın etkileyici performanslarıyla hayranlık uyandırdığı en iyi Türk filmlerinden birisi olan film, yenilenmiş kopyasıyla ilk kez genel seyirciyle buluşacak.17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin programı 23 Ocak'ta açıklanacak.