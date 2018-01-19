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17. !F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali açılışı Lady Bird ile yapacak

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin açılış filmi 2018 Golden Globe'de ödül yağmuruna tutulan Greta Gerwig'in yönettiği Lady Bird (Uğur Böceği) olacak

19 Ocak 2018, Cuma 11:57
17. !F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali açılışı Lady Bird ile yapacak
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 15 Şubat'ta başlayacak. Festivalin açılış filmi ise Greta Gerwig'in yönettiği, Time Out'un “Etkileyici bir şekilde gençliğin ritmiyle kanat çırpan bir güzellik” sözleriyle övdüğü, eleştirmenlerce yılın filmi seçilen ve Oscar yarışında güçlü adaylardan birisi olan Lady Bird (Uğur Böceği) olacak.

Lady Bird 2018 Golden Globe Ödülleri'nde Altın Küre Müzikal veya Komedi dalında en iyi film ve yine aynı kategoride en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü.


‘SEVMEK ZAMANI’ YENİLENDİ


17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin sürprizlerinden biri de yenilenmiş kopyasıyla ‘Sevmek Zamanı’ olacak.



Metin Erksan’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Müşfik Kenter ve Sema Özcan'ın etkileyici performanslarıyla hayranlık uyandırdığı en iyi Türk filmlerinden birisi olan film, yenilenmiş kopyasıyla ilk kez genel seyirciyle buluşacak.

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin programı 23 Ocak'ta açıklanacak.


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