17 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 17 Mayıs 2018 Perşembe güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 184.50 liradan alınan gram altın 184.70 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

596 liradan alınan yarım altın 606 liradan ve 298 liradan alınan çeyrek altın 303 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 132 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 151 liradan, 156,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 160,70 liradan, bin 106 liradan, tam altın bin 128 liradan, satıldı.

ALTIN DÜN NASILDI?

Dün gram altın 183.30 lira, çeyrek altın 301 lira, Cumhuriyet altını 1.228 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı, haftayı 183 lira seviyelerinde dengeledi.