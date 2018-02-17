17 Şubat Dünya Kediler Günü



BEŞ BİN YIL ÖNCE EVCİLLEŞTİRİLDİ

Haber Merkezi

İtalyanlar tarafından kedilerin önemine dikkat çekmek için kabul edilen Kediler Günü, ABD'nin 29 Ekim'de kutlanırken, Rusya'da 1 Mart'ta ve Polonya'da 17 Şubat'ta kutlanıyor. Dünyada 500 milyon ev kedisi olduğu tahmin edilirken, sokaklardaki kedi sayısı ise kat kat fazla...Fosillerin DNA’sı henüz araştırılmamış olması nedeniyle, araştırmacılar iki olasılığı öne çıkarıyor. Çin’de bulunan kediler ya Ortadoğu’dan getirilmiş evcil hayvanlardı; ya da çiftçiler tarafından evcilleştirildiler.ABD’nin Missouri Üniversitesi’nde genetik bilimci olan Leslie Lysons'ın açıklaması dikkat çekici: Vahşi kediler utangaç hayvanlar... Büyük olasılıkla insan yerleşimlerine farelerden dolayı yaklaştılar ve köylüler de onları yakalamalarına izin verdi.