17 yaşındaki çocuğu ellerini tutup öpmeye çalışan servis sapığı 15 yılla yargılanacak

İş çıkışı bindiği servis aracında 17 yaşındaki çocuğu ellerini tutup öpmeye çalışan şoföre, yerel mahkeme ‘basit cinsel taciz’den para cezası verdi. Adalet Bakanlığı itiraz etti, Yargıtay olaya “Çocuğun basit cinsel istismarı” deyip kararı bozdu. Servis şoförü, 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

17 yaşındaki çocuğu ellerini tutup öpmeye çalışan servis sapığı 15 yılla yargılanacak
Serviste istismar girişimine verilen para cezası, Yargıtay’dan döndü. Karara konu olay, 2016’da İstanbul’da yaşandı. Bir işletmede çalışan 17 yaşındaki N.U., iş çıkışı servise bindi. Ancak şoför B.T. güzergâh değiştirerek N.U.’yu her zamanki yerde indirmedi. Bunu fark eden N.U. tepki gösterip araçtan inmek istedi. Ancak B.T. izin vermedi ve “Birlikte gezelim” dedi. N.U. bu teklifi de reddedince B.T. aracı park etti, arkaya geçip N.U.’nun yanına oturdu. Şoför ellerini tutup koltuğa yatırdığı N.U.’yu öpmek istedi. Genç kız bağırıp direnince eyleminden vazgeçen servis şoförü, koltuğuna geri döndü. Servisten inen N.U., eve gittiğinde durumu ailesine anlattı.


SERVİS SAPIĞINA 2 BİN 240 TL CEZA


Ailenin şikâyeti üzerine servis şoförü gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, N.U. hakkında ‘basit cinsel taciz’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası talebiyle dava açtı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Bakırköy 13. Asliye Caza Mahkemesi’ndeki duruşmada iddiaları doğrulayan sanık B.T., “Direnince öpmedim, vazgeçtim. Pişmanım” dedi. Mahkeme, B.T.’ye ‘iyi hal’ indirimi de yaparak 2 bin 240 TL adli para cezası verdi. Karar, temyiz edilmeyince kesinleşti.


BAKANLIK SERVİS SAPIĞI İÇİN DEVREYE GİRDİ


Dava dosyasını inceleyen Adalet Bakanlığı, sanığın eyleminin ‘cinsel taciz’ değil ‘cinsel saldırı’ suçu kapsamına girdiğini belirterek kanun yararına bozma istedi. Talebi görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, suçun ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ olduğuna karar verdi. Daire, “Kanuna aykırı” dediği yerel mahkeme kararını bozdu. Bu karar sonrası yeniden yapılacak yargılamada servis şoförü sanık, ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak


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