17 yaşındaki Fatma burada şehit oldu

31 Ocak’ta Afrin’den terör örgütünün attığı roket ile şehit oldu Fatma. Hepimiz gibi kendini en güvende hissettiği yer olan yuvasında uyurken katledildi. Ateşin düştüğü o yer, sınırsız kalleşliğin de deliliydi.

17 yaşındaki Fatma burada şehit oldu
PYD’li hainlerin Reyhanlı’ya attığı roketle 31 ocak’ta evinde uyurken şehit edilen 17 yaşındaki Fatma Avlar’dan geriye kalanlar dün görüntülendi.


Fatma yakın bir zamanda doğum gününü kutlamıştı.

Fatma’nın uyuduğu kanepe gören herkesi hıçkırıklara boğdu. Terör, 6 kişilik avlar ailesi’nin sıcacık yuvasını harabeye çevirmişti.


2 ŞEHİT, 16 YARALI


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesini terör örgütü PKK’dan temizlemek için başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 14’ünü gününde öldürülen terörist sayısı 823’e çıktı. Operasyonun başlamasından bu yana teröristler de Afrin’den Kilis ile Hatay Reyhanlı’ya roket atıyor. Dün de Reyhanlı’ya 6 roket atıldı. Hain saldırılarda Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi şehit oldu. 2’si ağır 16 kişi de yaralandı.


MİSLİYLE KARŞILIK


Teröristler 3 roket de Kilis’e attı. Biri ağır 5 kişi yaralandı. PKK’nın operasyonun başlamasından bu yana attığı roket sayısı 69’a ulaştı. Saldırılarda toplam 7 sivil şehit oldu. Reyhanlı’daki topçu birlikleri, roketlerin atıldığı terör mevzilerini top atışına tuttu. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bombalanan bölgeden yükselen dumanlar Kilis’ten de görüldü.


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