17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan iyi haber geldi

"İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK"

Erdinç Şahin

oynananmaçında yedek kulübesinde üşüten ve daha sonra havale geçirerek komaya giren 17 yaşındaki Yusuf Aklan’dan 8 gün sonra müjdeli haber geldi.gecesi ateşlenerek apar topar yoğun bakıma alınan ve komada bulunan genç kaleci dün gece uyandı.tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunanoyuncunun kendine gelmesi ailesi ve takım arkadaşlarını da sevince boğdu.Oyuncunun sağlık durumu hakkındaaçıklama yapan babaşunları söyledi: ”Yusuf 1 haftalık yoğun tedaviye nihayet cevap verdi ve dün gece kendine geldi. Gözlerini açtığı haberini alınca sevince boğulduk. Kendisi hala yoğun bakımda ve doktorlar durumunun iyiye gittiğini söyledi. Şimdilik yanına ben ve abisi girebildik. Bizi görünce su istedi. Bilinci açıktı. İnşallah daha iyi olacak”