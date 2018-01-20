17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan iyi haber geldi

TFF Elit U17 Gelişim Ligi’nin 18.haftasında
oynanan Fenerbahçe
maçında yedek kulübesinde üşüten ve daha sonra havale geçirerek komaya giren 17 yaşındaki Yusuf Aklan’dan 8 gün sonra müjdeli haber geldi.
11 Ocak Perşembe
gecesi ateşlenerek apar topar yoğun bakıma alınan ve komada bulunan genç kaleci dün gece uyandı.
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Göztepeli
oyuncunun kendine gelmesi ailesi ve takım arkadaşlarını da sevince boğdu.
"İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK"
Oyuncunun sağlık durumu hakkında SKOR’a
açıklama yapan baba Ramazan Aklan
şunları söyledi: ”Yusuf 1 haftalık yoğun tedaviye nihayet cevap verdi ve dün gece kendine geldi. Gözlerini açtığı haberini alınca sevince boğulduk. Kendisi hala yoğun bakımda ve doktorlar durumunun iyiye gittiğini söyledi. Şimdilik yanına ben ve abisi girebildik. Bizi görünce su istedi. Bilinci açıktı. İnşallah daha iyi olacak”
Erdinç Şahin