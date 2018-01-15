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17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan yoğun bakımda!

Göztepe'nin altyapı oyuncularından 17 yaşındaki Yusuf Aklan geçirdiği havale nedeniyle yoğun bakıma alındı, 4 gündür tedavisi devam eden genç futbolcunun hayati tehlikesi sürüyor.

15 Ocak 2018, Pazartesi 14:15
17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan yoğun bakımda!
Süper Lig’in flaş takımlarından Göztepe’nin altyapı ekibinde son derece üzücü bir olay meydana geldi…

Göztepe U17 takımının geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından gribe yakalanan 17 yaşındaki kalecisi Yusuf Aklan, hafta içi yapılan idmanlara gelemedi. Karşılaşmada yedek bekleyen ve kulübede üşüten genç futbolcu İzmir’e dönüşte rahatsızlık geçirdi. Perşembe gecesi uyurken ateşi yükselen ve havale geçiren Yusuf, apar topar İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


 

3-4 GÜNDÜR KOMADA DURUMU HALA KRİTİK


Hemen yoğun bakıma alınan Yusuf’un vücudundaki iltihaplanmanın beyinciğine sıçradığı ve durumunun çok kritik olduğu öğrenildi. Perşembe gecesinden bu yana yoğun bakımda tutulan 17 yaşındaki file bekçisinin tedavisi henüz sonuç vermedi.

Yusuf'un Göztepe'ye transfer olmadan önce Altay'daki idmanından görüntüler:



Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan baba Ramazan Aklan şu ifadeleri kullandı:

”İstanbul’daki Fenerbahçe maçından sonra Yusuf grip oldu, maçta üşütmüş. Perşembe gecesi evde ateşlenince annesi kekik yağı vermiş faydası dokunur diye ama durumu ağırlaştı ve baygınlık geçirdi. Hemen hastaneye kaldırdık. 3-4 gündür doktorlar teşhis koyamıyorlar. Kekik yağının yan etkisi yok dediler. Bütün tahlilleri temiz diyorlar ama oğlumuz uyanmıyor. Tedavisi devam ediyor ve durumu hala kritik”


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