17 yaşındaki genç, anne ve babasını öldürüp canına kıydı

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Aydın'da, Mert Ali Doğru'nun (17), annesi Suna (42) ve babası emekli polis memuru Adem Doğru'yu (47) tabancayla öldürüp, canına kıymasının şoku yaşanıyor.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 2'nci katında ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru, uyuyan annesi ve babasına tabancayla ateş açtı. Olayda babasının tabancasını kullanan genç, daha sonra, binanın en üst katına çıkarak aynı silahla yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Mert Ali Doğru'nun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Doğru çifti ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suna ve Adem Doğru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇATIDA İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Sahur vakti silah sesiyle uyanan mahalle sakinleri, daha sonra elindeki silahla apartmanın çatısına çıkan Mert Ali Doğru'yu ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mert Ali Doğru, başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Korkunç olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Mert Ali Doğru’nun öldüğünü belirledi. Ağır yaralı Doğru çifti ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suna ve Adem Doğru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın nedeni araştırılırken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

ÇİFT ARASINDA 'GEÇİMSİZLİK' İDDİASI

Ailenin komşuları, Suna ve eşi Adem Doğru arasında geçimsizlik olduğunu öne sürdü. Komşular, ayrıca Suna Doğru'nun boşanmak istediğini, eşi Adem Doğru'nun buna karşı çıktığını, oğulları Mert Ali'nin ise bu durumdan etkilenmiş olabileceğini ileri sürdü.







