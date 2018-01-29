17 yaşındaki genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü

Aydın’ın Söke ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü

17 yaşındaki genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü
17 yaşındaki Esra Y., çalıştığı iş yerinden çıkıp Sazlı Mahallesi Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan evlerine geldi.

Bilinmeyen bir nedenle baba Ferzande Y. (54) ile kızı Esra Y. arasında tartışma başladı. Yaşanan arbedenin ardından babasının elinden kurtulan Esra Y., evdeki av tüfeğini alarak babasına doğrultup tetiğe bastı.

BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ


Göğsünden vurulan Ferzande Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar silah sesi üzerine jandarmaya haber verdi.

Esra Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Levent Tuncer / İHA)


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