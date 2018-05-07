17 yaşındaki kızı tecavüz edip yaktılar

Hindistan bir kez daha çocuklara uygulanan cinsel şiddet olaylarıyla gündemde. Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde 17 yaşındaki bir kız çocuğu tecavüze uğradı. Saldırgan daha sonra kız çocuğunu yaktı

17 yaşındaki kızı tecavüz edip yaktılar
DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, Pakur Emniyet Müdürü Shailendra Barnwal’ın yaptığı açıklamada, geçen cuma düzenlenen saldırı sırasında kız çocuğunun vücudunun yüzde 70’inin yandığını, vücudunda oluşan birinci derecede yanıklar nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtildi.

Polis saldırıyla ilgili olarak 19 yaşında bir zanlıyı gözaltına aldı. Emniyet Müdürü Barnwal, zanlının kız çocuğunun üzerine gazyağı dökerek yaktığını söyledi.

Jharkand Eyaleti’nde geçen hafta 16 yaşında bir kız çocuğu daha tecavüze uğramış, ardından yakılarak öldürülmüştü. Polis saldırıda kız çocuğunun kaçırılarak bir ormanda tecavüze uğradığını, çocuğun ailesinin saldırıyı yaşadıkları köyün ihtiyar heyetine şikayet etmesiyle iki saldırganın yaklaşık 620 euro para cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.


15 KİŞİ GÖZALTINDA


Buna tepki gösteren saldırganlar kendilerine yardım eden bir grupla birlikte kız çocuğunun evini ateşe vermiş, saldırıda çocuk yanarak hayatını kaybetmişti. Polis saldırıyla ilgili olarak 15 kişiyi gözaltına aldı.

Hindistan’da Nisan ayında sekiz yaşında bir kız çocuğu bir grup erkeğin tecavüzüne uğramış ardından öldürülmüştü. Ülke genelinde bu saldırıyı protesto için binlerce kişi gösteriler düzenlemiş, hükümet bunun üzerine çocuklara tecavüz eden suçluların idam edilmesini öngören kararnameyi onaylamıştı.

Hindistan’da 2016 yılında 40 bin tecavüz vakası kayıtlara geçirildi. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çanakkale Zaferi İsviçre’yi karıştırdı

Çanakkale Zaferi İsviçre’yi karıştırdı
Çin'de AVM'nin otoparkı çöktü

Çin'de AVM'nin otoparkı çöktü
9 gün boyunca kulağında hamam böceğiyle yaşadığını öğrendi

9 gün boyunca kulağında hamam böceğiyle yaşadığını öğrendi
NATO'nun dev tatbikatı Bükreş'te başladı

NATO'nun dev tatbikatı Bükreş'te başladı
Papa'nın hayatı Liverpool'a mı bağlı?

Papa'nın hayatı Liverpool'a mı bağlı?
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İran'la anlaşma sona ermemeli

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İran'la anlaşma sona ermemeli
Ela May Melek Demircan, İngiltere'nin En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday

Ela May Melek Demircan, İngiltere'nin En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü’ne aday
İran'da deprem: 82 yaralı

İran'da deprem: 82 yaralı
Air France rekabet için gerekli adımları atmazsa yok olabilir

Air France rekabet için gerekli adımları atmazsa yok olabilir
Tunus'ta ilk kez başkent belediye başkanı bir kadın

Tunus'ta ilk kez başkent belediye başkanı bir kadın
BAE'den 'Yemen toprağında gözümüz yok' mesajı

BAE'den 'Yemen toprağında gözümüz yok' mesajı