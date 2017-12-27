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18 maçta 17 mağlubiyet alan Benevento Süper Lig'den transfer yaptı

İtalya Serie A'da 18 maçta sadece 1 puanı bulunan ve onu da Milan'dan alan Benevento, Antalyaspor'dan Sandro'yu kiraladı.

18 maçta 17 mağlubiyet alan Benevento Süper Lig'den transfer yaptı
Gördüğü kırmızı kartlarla hayal kırıklığına neden olan Antalyasporlu orta saha oyuncusu Sandro artık İtalya Serie A ekiplerinden Benevento'nun formasını giyecek.

Sky Sport'un İtalyan muhabiri Fabrizio Romano, İtalyan ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralandığını ifade etti.
Sandro bu sezon ortaya koyduğu performansla Antalyaspor'da hayal kırıklığına neden oldu. Brezilyalı futbolcu çıktığı 3 lig maçında 2 kez kırmızı kart gördü.

Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u çalıştırdığı dönemde Sandro ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Sandro'nun agresif bir oyuncu olduğunu ifade eden Çalımbay "Böyle oynarsa her maç atılır" ifadelerini kullanmıştı.

(Yeni Şafak)
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