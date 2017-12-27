18 maçta 17 mağlubiyet alan Benevento Süper Lig'den transfer yaptı

Gördüğü kırmızı kartlarla hayal kırıklığına neden olan Antalyaspor
lu orta saha oyuncusu Sandro
artık İtalya Serie A
ekiplerinden Benevento'nun
formasını giyecek.
Sky Sport'un İtalyan muhabiri Fabrizio Romano,
İtalyan ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralandığını ifade etti.
Sandro
bu sezon ortaya koyduğu performansla Antalyaspor'da
hayal kırıklığına neden oldu. Brezilyalı futbolcu çıktığı 3 lig maçında 2 kez kırmızı kart gördü.
Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u
çalıştırdığı dönemde Sandro
ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Sandro'nun agresif bir oyuncu olduğunu ifade eden Çalımbay "Böyle oynarsa her maç atılır" ifadelerini kullanmıştı.
(Yeni Şafak)
Erdinç Şahin