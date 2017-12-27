18 maçta 17 mağlubiyet alan Benevento Süper Lig'den transfer yaptı

Erdinç Şahin

Gördüğü kırmızı kartlarla hayal kırıklığına neden olanlu orta saha oyuncusuartıkekiplerindenformasını giyecek.İtalyan ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralandığını ifade etti.bu sezon ortaya koyduğu performanslahayal kırıklığına neden oldu. Brezilyalı futbolcu çıktığı 3 lig maçında 2 kez kırmızı kart gördü.çalıştırdığı dönemdeile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.Sandro'nun agresif bir oyuncu olduğunu ifade eden Çalımbay "Böyle oynarsa her maç atılır" ifadelerini kullanmıştı.(Yeni Şafak)