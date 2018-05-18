18 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?) Altın yatırımcısını güldürmeye devam ettiriyor. Haftanın son işlem gününde de altın değer kazanarak bu haftayı kayıpsız kapattı. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor