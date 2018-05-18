18 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın yatırımcısını güldürmeye devam ettiriyor. Haftanın son işlem gününde de altın değer kazanarak bu haftayı kayıpsız kapattı. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor
İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 18 Mayıs 2018 Cuma güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarşı'da 185,80 liradan alınan gram altın 186 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
600 liradan alınan yarım altın 610 liradan ve 300 liradan alınan çeyrek altın 305 liradan satıldı.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 224 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 244 liradan, 170 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 174 liradan, bin 197 liradan, tam altın bin 220 liradan, satıldı.