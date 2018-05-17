Ulu Önder Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarını attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına neden olan bu şanlı gün Atatürk tarafından gençliğe armağan edildi ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edildi.

18 MAYIS TATİL Mİ?

Geleceğin mimarı olan gençlere armağan edilen bu anlamlı gün 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak ilan edildi. Bu nedenle devlet kurumları tatil yaparken okullar da kapalı oluyor. Bu sene, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. Yalnız öğrencilerin kafasındaki soru işareti bulunuyor. 18 Mayıs'ın tatil olup olmadığı araştırılıyor. Fakat 18 Mayıs resmi tatil olmadığından okullar eğitime devam ediyor.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ...





Türk Tarihinde kutlanması gereken günler vardır. Bunlardan biri 19 Mayıs 1919'dur. 19 Mayıs 1919 Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atıldığı gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin başlangıcıdır. Yüce Önder Atatürk'ün Büyük Nutkunu bu olayla başlatması, doğum gününü soranlara 19 Mayıs'ı işaret etmesi bunun kanıtı sayılmalıdır.





19 Mayıs'ın millî bayram olarak ilân edilmesi bu yargıyı daha da pekiştirmektedir. Atatürk, gerek Millî Mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde yurdumuzun birçok şehrini ziyaret etti. Bu ziyaretler, o şehirlerin mahallî övünç günleri olarak kutlandığı halde sadece 19 Mayıs yasa ile millî bayram kabul edildi.





Şanlı Türk Tarihi birçok başarılarla süslüdür. Tarihimizde yaşanmış olan bu başarılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Başarılarımızın hatırlanması ve bu başarıları elde eden insanlarımızın hatırlanması amacı ile belirli gün ve haftalarda bir dizi etkinlikler düzenlenmektedir.





Milletçe kutladığımız bu milli bayramlar içerisinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı da vardır. 19 Mayıs tarihi bizim için çok şeyler ifade etmektedir. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk’ün Samsun’a milli mücadeleyi başlatmak için geldiği bir gün olması sebebiyle aslında Türk milletinin de kurtuluşunun başladığı gündür. Kurtuluş mücadelesinin başladığı yer olarak ta kabul edilmelidir. Atatürk’ün doğum gününü soranlara, 19 Mayıs’ı işaret etmesi bunun en büyük kanıtı kabul edilmelidir.





Atatürk, büyük bir bilinçle hareket ederek görevlerini büyük Türk ulusunun tam bağımsızlığını kazanacağı güne kadar tam manasıyla yerine getirmiştir.19 Mayıs 1919, bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk Milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, çağdaş uygar bir yaşama yönlendiren ve sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan büyük Türk ulusunun ve Atatürk’ün doğum günüdür. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı günün milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilmesi, 19 Mayıs 1919 tarihine büyük bir anlam katmaktadır. Atatürk’ün bu günü gençlere armağan etmesi, genç Türk Devletinin hayata yeniden adım atması anlamını da taşıdığı düşünülmelidir.

19 MAYIS ŞİİRLERİ

Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun,

Hem bıkkındı millet, hem de çok yorgun.

Kimi gafletteydi, kimisi dargın,

Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk.





İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın,

Sonra Erzurum'da otağı kurdun.

Kanayan yarayı, Sivas'ta sardın,

Amasya'dan emir ver, sen Atatürk.





Ondokuz Mayıs'tır, doğum günümüz,

Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz.

Gençliğe armağan, bu düğünümüz,

Mutlu kutlanıyor bil, sen Atatürk.





''Devlet millet için vardır.''diyordun,

''Millet vatan için var'' biliyordun.

Uğruna can feda, bir ülke kurdun,

Onunla bir ömür sür, sen Atatürk.





Her Ondokuz Mayıs, anarız seni.

Kulluktan kurtulduk, olduk medeni.

Bu pırıltıların, sensin nedeni,

Kaldırıp başını, görsen Atatürk.





Hüseyin Celep





Bugün 19 Mayıs

Gençlik bayramı var!

Bugün Samsun ufkundan

Yeni bir güneş doğar.





Karanlığa gömülmüş,

Vatana nur oldu O,

Yas bağlayan ruhlara,

Yüreklere doldu O...





O bir yaman volkandı,

Başbuğdu, kahramandı...

Bugünü kuran odur,

Yurdu kurtaran odur.





Bugün 19 Mayıs

Gençlik bayramı var!

Bugün Samsun ufkundan

Yeni bir güneş doğar.





İ.Hakkı TALAS





Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.





Bir duman tüterdi bu geminin bacasından

Bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.





Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemal Paşanın kollarıydı.





Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in halini görmeliydi.





Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemal Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar





Cahit KÜLEBİ





Yurdu düşmanlar sardı,

Güneşimiz karardı.

Ninelerin gözleri

Birer kanlı pınardı.





Serin bahar meltemi

Gibi beyaz bir gemi

Samsun'a demir attı,

Göklerimiz ağardı.





Bu gemide inanan,

Yurda şan, millete şan;

Büyük, eşsiz kahraman

Mustafa Kemal vardı.





M.Necati ÖNGAY





19 Mayıs,

Türk'ün temel taşıdır,

Onun ardından gelen

Kurtuluş Savaşı'dır.





İşte Türk gençliğine,

Sağlam temeldir, diye,

Türk'ün bu şanlı günü

Bırakıldı hediye.





Dünya 19 Mayıs

Bir kurtuluş düğünü.

Bugün 19 Mayıs

Gençlik ve Spor günü.





R.Gökalp ARKIN

19 MAYIS MESAJLARI

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer "Zafer benimdir" diyebilenlerindir. K. Atatürk 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.



