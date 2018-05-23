Filmhaus Frankfurt, ABG/Saalbau GmbH, Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Frankfurt, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Kültür Ateşeliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst desteği ile gerçekleştirilecek olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin kurucusu ve başkanı Hüseyin Sıtkı, bu yıl festivali zenginleştirerek ileri taşıyacak önemli bir işbirliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M. her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya’da geniş kitlelerle buluşturuyor. Festival kapsamında bir Türk filmleri yarışması düzenleniyor. Sinemamızın uluslararası planda temsiline ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nda Türkiye Jürisi tarafından seçilen uzun metraj filmler Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendiriliyor. 18.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’ in kapanış töreninde kazananlara takdim edilecek olan Altın Elma Ödülleri bu yıl 7.kez sahiplerini bulacak. Yarışma ve başvuru koşullarıyla ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.



