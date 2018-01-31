18 yaşındaki genç kendi elektrikli aracını yaptı



KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Can Hakman

Yakın gelecekte içten yanmalı motorların yerini alacak olan elektrikli araçları, dünyanın önde gelen otomotiv firmaları yavaş yavaş üretmeye ve geliştirmeye başladı. Tasarım ve teknoloji alanında önemli yatırımlar sağlayan firmalar, bu elektrikli araçları üretmenin yanı sıra bu üretim bandında söz sahibi olmak istiyor. Lakin birçok yatırıma rağmen bugüne kadar yapılan yatırımlar henüz içten yanmalı motora sahip araçların seviyesine ulaşabilmiş değil.Bu fikri kendine rehber edinmiş 18 yaşındakiadındaki gençte, içten yanmalı motora sahip araçları tamamen elektrikle çalışan araçlara dönüştürüyor. Bu girişime 12 yaşında başlayan Lansing, 2 yıl boyunca bu projenin üzerinde çalıştı. 1980 modelüzerinde çalışan genç 2 yılda aracı çalıştırmak için 52 kez yeniden aracı oluşturmak zorunda kaldı. Ailesi ve yakınlarının desteğini de arkasına alan genç, bazı günler 20 saat çalışarak aracını tamamen elektrikli hale getirmeyi sonunda başardı.Bu süreç sırasında tabi ki dışarıdan da destek alan genç, 30 kilovat saatlik lityum demir fosfat piliadlı firmanın sayesinde edinmeyi başardı ve edindiği batarya araca tek şarj ile 200 kilometre mesafe kat etme imkanı sağlıyor.Bununla da kalmayan genç liseden mezun olduktan sonra kendi şirketini kurdu. Bu şirket sayesinde içten yanmalı motora sahip araçları tamamen elektrikli araçlara dönüştürmeyi hedefleyen, projesi ile genç yaşında geçmişin araçlarını geçeğin araçlarına entegre etmeyi planlıyor.