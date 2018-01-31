İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

18 yaşındaki genç kendi elektrikli aracını yaptı

Elektrikli araç hayali kuran bir genç, 18 yaşında kendi elektrikli aracını yapmayı başardı. 1989 model Toyota Celica aracını tamamen elektrikli araca dönüştüren genç, kurduğu şirket ile tüm içten yanmalı motora sahip araçları da elektrikli araca dönüştürmeyi hedefliyor

18 yaşındaki genç kendi elektrikli aracını yaptı
Yakın gelecekte içten yanmalı motorların yerini alacak olan elektrikli araçları, dünyanın önde gelen otomotiv firmaları yavaş yavaş üretmeye ve geliştirmeye başladı. Tasarım ve teknoloji alanında önemli yatırımlar sağlayan firmalar, bu elektrikli araçları üretmenin yanı sıra bu üretim bandında söz sahibi olmak istiyor. Lakin birçok yatırıma rağmen bugüne kadar yapılan yatırımlar henüz içten yanmalı motora sahip araçların seviyesine ulaşabilmiş değil.



Bu fikri kendine rehber edinmiş 18 yaşındaki Adam Lansing adındaki gençte, içten yanmalı motora sahip araçları tamamen elektrikle çalışan araçlara dönüştürüyor. Bu girişime 12 yaşında başlayan Lansing, 2 yıl boyunca bu projenin üzerinde çalıştı. 1980 model Toyota Celica üzerinde çalışan genç 2 yılda aracı çalıştırmak için 52 kez yeniden aracı oluşturmak zorunda kaldı. Ailesi ve yakınlarının desteğini de arkasına alan genç, bazı günler 20 saat çalışarak aracını tamamen elektrikli hale getirmeyi sonunda başardı.


KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Bu süreç sırasında tabi ki dışarıdan da destek alan genç, 30 kilovat saatlik lityum demir fosfat pili Plasma Boy Racing adlı firmanın sayesinde edinmeyi başardı ve edindiği batarya araca tek şarj ile 200 kilometre mesafe kat etme imkanı sağlıyor.

Bununla da kalmayan genç liseden mezun olduktan sonra kendi şirketini kurdu. Bu şirket sayesinde içten yanmalı motora sahip araçları tamamen elektrikli araçlara dönüştürmeyi hedefleyen Adam Lansing, projesi ile genç yaşında geçmişin araçlarını geçeğin araçlarına entegre etmeyi planlıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD'de Apple hakkında soruşturma açıldı

ABD'de Apple hakkında soruşturma açıldı
Samsung katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

Samsung katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor
Beş kameralı Nokia 10 görüldü

Beş kameralı Nokia 10 görüldü
Bilim adamları 9 bin yıl önce insanların nasıl göründüğünü açıkladı

Bilim adamları 9 bin yıl önce insanların nasıl göründüğünü açıkladı
OnePlus suçlamalara açıklık getirdi

OnePlus suçlamalara açıklık getirdi
Intelligent Scan özelliği ile fark yaratacak

Intelligent Scan özelliği ile fark yaratacak
Çift simli Galaxy S9 Avrupa’da satılacak

Çift simli Galaxy S9 Avrupa’da satılacak
Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay saat kaçta izlenecek? (Süper Kanlı Mavi Ay nedir?)

Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay saat kaçta izlenecek? (Süper Kanlı Mavi Ay nedir?)
Nokia 7 Plus, MWC 2018’de tanıtılabilir

Nokia 7 Plus, MWC 2018’de tanıtılabilir
Büyük markalar Çin’de kaybediyor!

Büyük markalar Çin’de kaybediyor!
SanDisk X600 dikkatleri üzerine çekiyor

SanDisk X600 dikkatleri üzerine çekiyor