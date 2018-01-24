18 yaşındaki Zeynep’ten 3 gündür haber alınamıyor

Samsun’un Bafra İlçesi’nde 3 gün önce evden çıkan 18 yaşındaki Zeynep Gül’den bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı anne Dilek Altıntaş, kızının sağlığından erdişe ettiği söyledi

18 yaşındaki Zeynep’ten 3 gündür haber alınamıyor
Samsun’un Bafra ilçesi Yeşilyazı Mahallesinde oturan Zeynep Gül, 21 Ocak Cumartesi günü evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Kızı doğduktan sonra bir akrabalarının üzerine kayıt ettirdiklerini belirten anne Dilek Altıntaş, yaptıkları kayıp başvurusundan henüz bir sonuç alınamadığını belirterek, umutla müjdeli bir haber beklediğini söyledi.

"KIZIN 18 YAŞINDA DEYİP İLGİLENMİYORLAR"


Kızının hayatından endişe ettiğini belirten anne Dilek Altıntaş, kayıp başvurusu ile ilgili yaptığı girişimlerde reşit olduğu için gerekli hassasiyetin gösterilmediğini öne sürerek, "Geçen cumartesi günü akşam üzeri eve geldiğimde kapı açıktı ve kızım evde yoktu. Jandarma, polis ve savcılığa gittik. ’Kızın 18 yaşında diyorlar’ ilgilenmiyorlar. Biz sağlığından endişeleniyoruz. Bir mesaj attı sosyal medya üzerinden ’ben sevdiğime kaçtım’ diyor. Bilmediğim bir sosyal medya adresinden adına açılmış bir hesap. ’Sesini duyayım’ dedim ancak daha haber alamadım. Endişeliyim, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kütahya'da at doping maddesi ele geçirildi

Kütahya'da at doping maddesi ele geçirildi
Seyhan Nehri'nin ortasında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Seyhan Nehri'nin ortasında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Sapık antrenör eski öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı

Sapık antrenör eski öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı
Parasını çekemeyince sinirlenip ATM’yi kırdı

Parasını çekemeyince sinirlenip ATM’yi kırdı
İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 3 yaralı

İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Adana’da sosyal medyadan intihar girişimi

Adana’da sosyal medyadan intihar girişimi
İzmir'de iğrenç olay! 2 yaşındaki çocuk su kovasında bulundu

İzmir'de iğrenç olay! 2 yaşındaki çocuk su kovasında bulundu
Kocaeli'de ormanlık alanda 2 ceset bulundu

Kocaeli'de ormanlık alanda 2 ceset bulundu
İstanbul Avcılar'da bir kadın kocasını öldürüp üzerine çimento döktü

İstanbul Avcılar'da bir kadın kocasını öldürüp üzerine çimento döktü
Çürük dişini pense ile arkadaşına çektirtti

Çürük dişini pense ile arkadaşına çektirtti
Sarıyer'de erkek cesedi bulundu

Sarıyer'de erkek cesedi bulundu