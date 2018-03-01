İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

1800 günle maaş hakkı


Emekliliğe ilişkin çokça sorulan sorulardan biri erken emeklilik. 1999’dan önce işe başlayanlar için belli şartlarda 3600 günle emeklilik hakkı var.

1800 günle maaş hakkı

İŞGÜCÜ KAYBI


Bu halk arasında erken emeklilik olarak biliniyor. Ancak ülkemizde hem engelli hem de hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğramış milyonlarca kişi var. İşte bu kişiler daha düşük primle emekli olabiliyor.


EN AZ YÜZDE 60


Buna malulen emeklilik deniyor. Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. Yani SGK’nın sevki şart.

PRİM KOŞULU


Sevkin, SGK üzerinden yapılmasının nedeni, yalnızca sağlık kurulu raporunun malullük aylığı almak için yeterli olmamasından kaynaklanıyor. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1800 gün prim ödemesi gerekiyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malül kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Yani, malullük aylığı alınabilmesi için 10 yıldır sigortalı olma koşulu bütün maluller için gerekli değil.


10 YIL ŞARTI NE ZAMAN ARANMAZ?


Malul kişi eğer başka birisinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise 10 yıldır sigortalı olma koşuluna tabi olmaksızın malullük aylığı alabilir. Ancak sağlık kurulu raporunda bu yönde bir ibare bulunmuyorsa, bu durumda sigortalının malul sayılabilmesi için hem 5 yıl ödenmiş priminin olması, hem de en az 10 yıldır sigortalı olması gerekir.


KANSER HASTASINA 18 AY ÖDEME YAPILIR


TÜRÜNE GÖRE

Malulen emeklilik şartlarında yapılan değişikliklerle kanser hastalarına 18 ay malullük maaşı ödeniyor. Süre, hastalığına göre 24 aya kadar çıkıyor. Kanser türüne göre değişmekle birlikte, malullük aylığı almak için gerekli prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık şartlarını sağlayan kanser hastalarına teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmadan malullük aylığı bağlanıyor.

BAŞVURMAK GEREKİYOR

Teşhisten itibaren 1 yıl içinde SGK’ya başvuranlar 18 ay süreyle malul sayılıyor. 18 aylık sürenin sonunda kanser hastalığına bağlı olarak çalışma gücünde kayıp söz konusu ve bu kaybın oranı en az yüzde 60 ise bu kişiler malullük aylığı almaya devam ediyor. Çalışma gücünde kayıp yüzde 60’ın altındaysa malullük aylığı kesiliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Prim borçlusu Bağkur'luya emeklilik kredisi

Prim borçlusu Bağkur'luya emeklilik kredisi
İşsiz kalana 16 bin TL ödeme

İşsiz kalana 16 bin TL ödeme
Eşi vefat eden kadına 500 TL

Eşi vefat eden kadına 500 TL
Resmi Gazete'de yayınlandı 549 memur alınacak

Resmi Gazete'de yayınlandı 549 memur alınacak
Sigarayla mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Sigarayla mücadelede yeni düzenlemeler geliyor
İcra ve iflas tasarısı TBMM'de kabul edildi

İcra ve iflas tasarısı TBMM'de kabul edildi
28 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

28 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü

ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
Köprü ve otoyoldan kaçak geçiş cezasına mahkemeden onay çıktı

Köprü ve otoyoldan kaçak geçiş cezasına mahkemeden onay çıktı
ABD ekonomisi 2017 dördüncü çeyrekte yüzde 2.5 büyüdü

ABD ekonomisi 2017 dördüncü çeyrekte yüzde 2.5 büyüdü
Türkiye’nin yerli kripto parası NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek

Türkiye’nin yerli kripto parası NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek