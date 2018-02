19 - 25 Şubat 2018 haftalık burç yorumları

Venüs Neptün kavuşması!

19 ŞUBAT PAZARTESİ

20 ŞUBAT SALI

21 ŞUBAT ÇARŞAMBA

22 ŞUBAT PERŞEMBE

23 ŞUBAT CUMA

24 ŞUBAT CUMARTESİ

25 ŞUBAT PAZAR

Gözde Hatunoğlu

Şu an da harika bir ilişkiniz olsa kendinizi nasıl hissederdiniz?Duygulara odaklanın. Hafta sonuna doğru ilişkilerle ilgili biraz sert açılar olacak. Kıskançlıklar, yanlış anlaşılmalar ve yalanlar başınıza iş açabilir. Bu yüzden dürüstlükten ödün vermeyin sevdiğinizin kıymetini bilin...Ekonomik alanda değişimlere dikkat. Salı ve çarşamba günleri yeni iş anlaşmaları için uygun enerjiler var. Enerjinizi yüksek tutarsanız güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Perşembe ve Cuma günleri patronlarla ve iş yerindekilerle aranızdaki ilişkilere dikkat etmenizi tavsiye ederim!Koç: Bugün sevgili koçlar iş ve hayatınızda uzun süredir beklediğiniz gelişmeler karşınıza çıkacak ve bununla birlikte maddi anlamda rahatlama yaşayacaksınız.Boğa: Bugün sevgili boğalar aşk hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak lakin bu ara sağlığınıza dikkat etmelisiniz zehirlenme, mide rahatsızlıkları vesaire gibi sorunlar meydana gelebilir.İkizler: Bugün sevgili ikizler aile içinde yaşadığınız huzursuz ve zorlayıcı günler son bulacak iş ve eğitim hayatınızda attığınız riskli adımlara olumlu reaksiyon alacaksınız.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler zorlayıcı bir dönem içerisindesiniz ve bu dönemi yalnız atlatmak zorundasınız çünkü hem ailenizin hem çevrenizin onaylamadığı bir durum söz konusu olabilir.Başak: Bugün sevgili başaklar ruhsal anlamda aşırı yorgunluk yaşıyor olabilirsiniz sorunlarda çözüm odaklı olmaya gayret gösterin.Terazi: Sevgili teraziler bugün ikili ilişkilerde yaşayacağınız gerginlikler zıtlaşmalar kopmalara ve soğumalara neden olabilir olayları büyütüp abartmamaya özen gösterin.Akrep: Sevgili akrepler bugün küçük sorunları içinizde kendi kendinize büyütüyorsunuz çevreniz ve aileniz bu durumdan pek bir rahatsız bu sıra şiddetli eklem ağrıları da gözükebilir.Yay: Sevgili yaylar bugün fevrilikten ve acelecilikten kaçının çünkü hiç olmayacak problemler meydana gelebilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim.Oğlak: Sevgili oğlaklar bugün ilişkisi olanlar ilişki içerisinde güzel gelişmeler ve ilerlemeler söz hatta evlilik teklifi bile alabilirsinizKova: Sevgili kovalar bugün iş ve eğitim hayatınızda çeşitli sorunlar meydana gelebilir pes etmemeli ve azimli olmaya gayret gösterin.Balık: Bugün sevgili balıklar uzun zamandır ayrı kaldığınız eşiniz dostunuz arkadaşınız ile tekrar bir araya gelecek ve keyifli vakit geçireceksiniz.Koç: Bugün sevgili koçlar ilişkinizde zıtlaşmalar ve çatışmalar gözlemlenebilir lakin sorunu başkalarında değil kendinizde aramaya özen göstermelisiniz.Boğa: Bugün sevgili boğalar ailenizle uzun süredir bir kopukluk içerisindesiniz bu durum içten içe huzursuz olmanıza neden oluyor bu ara ailenize vakit ayırmanızı tavsiye ederim.İkizler: Bugün sevgili ikizler iletişim gücünüzde büyük bir zayıflama söz konusu bunun nedeni ise bu aralar hem ruhen hem bedenen fazla yorgun olmanız kendinize vakit ayırmalısınız.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler uzun süredir iletişim halinde olduğunuz bir kişi ile aranızda duygusal bir bağ oluşmuş olabilir kendiniz olmanızı tavsiye ederim.Aslan: Bugün sevgili aslanlar aşk hayatınızda ilişki içerisinde çeşitli iktidar savaşları söz konusu olabilir egonuzu ve gururunuzu rafa kaldırmanızı tavsiye ederim.Başak: Bugün sevgili başaklar şiddetli baş ağrıları yaşanabilir bunların nedeni ise gereksiz yere detaylara takılıp fazla düşünür olmanız.Terazi: Bugün sevgili teraziler arkadaş ortamınızda bölünmeler ve kopmalar meydana gelebilir fedakarlıktan kaçınmamaya ve duygusal anlamda ani ruh hali değişimlerinden kaçınmaya özen gösterin.Akrep: Bugün sevgili akrepler iş ve eğitim hayatınızda yaşadığınız büyük ve kıyasıya rekabet sizi çok yormakta duygusal olarak da hissizleşmenize neden olmakta.Yay: Bugün sevgili yaylar son derece sakin olduğunuzu düşünüyorum bu aralar mücadele etmekten yorulduğunuzu hissediyor gibisiniz ama şunu bilin ki emek vermeden yemek olmaz.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar maddi anlamda oldukça zorlayıcı bir dönem içerisindesiniz ancak yakın zamanda elinize geçecek olan toplu para derdinize derman olacak.Kova: Bugün sevgili kovalar yine çılgınlığınız üstünüzde ancak düşünmeden ve fevri kararlar almaktan kaçınmanızı şiddetle tavsiye ederim.Balık: Bugün sevgili balıklar yakın zamanda içerisinde bulunduğunuz olumsuz olaylar ve durumlar son bulacak ve aşk hayatınızda da güzel günler sizi bekliyor olacak.Koç: Bugün sevgili koçlar iş ve eğitim hayatınızda patron müdür vesaire gibi kişiler olumsuz diyaloglar içine girebilir ve büyük sorunlara sebebiyet verebilirsiniz bu yüzden sakinliğinizi korumanızı öneririm.Boğa: Bugün sevgili boğalar her zaman ki gibi biri bin ederek küçük sorunları abartıyorsunuz ve çevreniz bu durumdan oldukça rahatsız benden söylemesi.İkizler: Bugün sevgili ikizler iş ve eğitim hayatınızda elinize büyük fırsatlar geçebilir bunları iyi değerlendirmelisiniz benden söylemesi.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler daha ciddi konulara işinize ve eğitiminize odaklanmalısınız duygusal anlamda zorlandığınızın farkındayım ama hayat kısa.Aslan: Bugün sevgili aslanlar asıl üstünde durulması gerekenleri bırakıp manasız formaliteleri önemsiyorsunuz ve bu durum gelişmenizi ve ilerlemenizi olumsuz yönde etkiliyor.Başak: Bugün sevgili başaklar her meselenin ayrıntılarına girerek çok fazla vakit kaybediyorsunuz önemsiz şeyler bile sizin hayatınızda çok fazla yer kaplıyor anın tadını çıkarmaya gayret gösterin.Terazi: Bugün sevgili teraziler sakin ve huzurlu bir dönem içeresindesiniz bu dönem pek de uzun sürmeyecek gibi duruyor çünkü iş ve eğitim hayatınızda yorucu ve yoğun tempolu günler sizi bekliyor.Akrep: Bugün sevgili akrepler ailenizi son günlerde her konuda geri plana atıyor olabilirsiniz bu durum onları derinden üzüyor olabilir bundan dolayı onlara vakit ayırmaya özen gösterin benden söylemesi.Yay: Bugün sevgili yaylar küçük kaçamaklar ve seyahatler planlıyor olabilirsiniz ancak iş ve eğitim hayatınızda ki yoğun tempo buna pek de müsaade etmiyor ama canınızı sıkmayın şurada yaza ne kaldı ki alt tarafı bir yıl falan.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar hedefleriniz konusunda ki hırsınızı ve azminizi her zaman son derece takdir etmişimdir anca hırs ve azim doğru orantıda kullanılınca olumlu reaksiyon alabilirsiniz ancak abartırsanız tehlikeli olabilir.Kova: Bugün sevgili kovalar aşk hayatınız oldukça durağan bunun nedeni ise sizin çevreye karşı yaşadığınız güvensizlik probleminden kaynaklanıyor herkes bir şansı hak eder.Balık: Bugün sevgili balıklar duygusal olarak depresif bir dönem içerisindesiniz bundan dolayı iş ve eğitim hayatınızda odaklanmanızı gerektiren konularda zorlanabilirsiniz.Koç: Bugün sevgili koçlar maddi anlamda oldukça zorlayıcı bir dönem atlatmışsınız beklenen ödemelerinizi alabilirsiniz.Boğa: Bugün sevgili boğalar pek bir sıkılmış gördüm sizi iş ve eğitim hayatınızın temposu sizi oldukça yormakta ve sıkmakta ama her şeyden bu kadar kolay vazgeçmeyin.İkizler: Bugün sevgili ikizler aile içinde ve çevrenizde son zamanlarda ortaya sunduğunuz fikirler ve düşünceler pek önemsenmiyor ve bu durum sizi oldukça etkilemiş belki suçu biraz kendinizde aramanız lazımdır.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler iş ve eğitim hayatınızdaki tutarsız durumlar sizi oldukça demotive etmekte isteksiz olmanız bu ara bundan kaynaklanıyor olabilir.Aslan: Bugün sevgili aslanlar maddi anlamda bir çöküş ama manevi anlamda bir birliktelik yaşayacaksınız aile veya eski dostlarınız ile ilişkiniz ilerleyecek ama bu cüzdanınıza daha farklı biçimde yansıyabilir benden söylemesi.Başak: Bugün sevgili başaklar sağlıksal açıdan küçük bir sarsıntı yaşayabilirsiniz ama korkmayın her şeyin bir ilacı var ellerinizi temiz gönlünüzü de rahat tutun.Terazi: Bugün sevgili teraziler maneviyatın önemini farkına varacağınız olay ve durumla ile karşılaşabilirsiniz bugün.Akrep: Bugün sevgili akrepler duygusal olarak güçsüz düştüğünüz bir dönemi atlatıyorsunuz sanırsam fakat tekrar eski halinize dönmeniz biraz zaman alabilir.Yay: Bugün sevgili yaylar aile içinde alınacak yeni kararlara ayak uydurmakta zorlanacak olabilirsiniz uyumlu olmaya gayret göstermenizi tavsiye ederim.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar sevdiklerinize karşı olan kıskançlığınız içinizi yememeli çünkü bu çevrenize ve en önemlisi kendinize de zarar verebilir. Enerjinizi başka yerlere dağıtın.Kova: Bugün sevgili kovalar sizin gününüz sevgiliniz veya en iyi dostunuz ile geçirebilecek bir zaman boşluğunuz olacak bunu bugün iyi değerlendirin benden söylemesi.Balık: Bugün sevgili balıklar sakın ilişkiniz ile ilgili ciddi kararlar almayın çünkü alacağınız kararlar çok uzun vadeli sorunlara dönüşebilir.Koç: Bugün sevgili koçlar aşk hayatınız oldukça güzel ilerlemekte ancak gereksiz kıskançlıktan kaçınmanızı öneririm.Boğa: Bugün sevgili boğalar yorucu ve yoğun iş temponuzun arasında sevdiklerinize vakit ayırmakta zorlanıyor olabilirsiniz ama merak etmeyin onlar sizi en iyi şekilde anlayışla karşılıyorlar karşılamayan olursa bilin ki o sizin hayatınızda almamalı.İkizler: Bugün sevgili ikizler ilişkinizi sallantıda olabilir partnerinizle aranızda çatışmalar ve gereksiz kopmalar yaşanabilir bu yüzden sakin kalmalı ve aceleci kararlar vermemelisiniz.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler iş ve eğitim hayatınızda küçük çaplı aksaklıklar yaşanıyor olabilir ama merak etmeyin en kısa zamanda yoluna girecek.Aslan: Bugün sevgili aslanlar bu aralar çevreye karşı tutumunuz oldukça güvensiz ve endişeli bu durum sizin desteksiz hissediyor olmanıza sebebiyet verebilir sevdiklerinize güvenin.Başak: Bugün sevgili başaklar sevdikleriniz ile geçirdiğiniz vakitleri özlemiş olabilirsiniz yoğun iş ve eğitim hayatınız onlara vakit ayırmanıza engel oluyor olabilir ama bence küçük fırsatlar ve kaçamaklar yaratabilirsiniz.Terazi: Bugün sevgili teraziler iletişim kurmakta zorlanıyor olabilirsiniz çünkü duygu ve düşüncelerinizin tutarsız olduğu bir gündesiniz ve bu yüzden kendinizi doğru şekilde ifade edemiyorsunuz sanırsam.Akrep: Bugün sevgili akrepler hiç beklenmedik bir şekilde hiç beklenmedik bir kişi tarafından ihanete uğramanız söz konusu olabilir her şeye hazırlıklı olmanızı tavsiye ederim.Yay: Bugün sevgili yaylar sosyal yaşantınızda son zamanlarda fazla aktif olamıyorsunuz bunun nedeni ise yoğun ve yorucu bir iş temponuz olsa gerek.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar maddi açıdan güç kazanma arzunuz gün geçtikçe artıyor ama bu isteğin sizi ele geçirmesine izin vermeyin derim benKova: Bugün sevgili kovalar taşınma ve ev yenileme gibi konular meydana gelebilir maddi konuda partneriniz ile beyin fırtınaları gerçekleştirebilirsiniz.Balık: Bugün sevgili balıklar nedensiz bir şekilde moralsiz ve enerjisiz hissediyor olabilirsiniz eleştirilere pek kulak asmamaya gayret gösterin bu aralar.Koç: Bugün sevgili koçlar beslenme konusunda özenli olmalısınız çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir.Boğa: Bugün sevgili boğalar geleceğiniz için yapacağınız planlar kısa bir süre içinde olumlu dönüşümler yapacak ve bununla birlikte maddi rahatlama söz konusu olabilir.İkizler: Bugün sevgili ikizler uzun zamandır beklediğiniz iş veya eğitim hayatınızda ki gelişme gerçekleşebilir bugün.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler uzaklardan akrabanız eşiniz veya dostunuz gelebilir çevrenizden birileri size küçük sürprizler yapabilir bu arada benden söylemesi.Aslan: Bugün sevgili aslanlar işinizde ve evinizde kurallarınızı ve prensiplerinizi sürdürmelisiniz sezgilerinize güvenmeli ve ona göre cesur adımlar atmalısınız bu aralar.Başak: Bugün sevgili başaklar enerjiniz pozitif olduğu sürece her konuda rahatladığınızı fark edeceksiniz bu ara aşırılıktan ve abartıdan kaçınmaya özen gösterin.Terazi: Bugün sevgili teraziler maddi yatırım konularında partneriniz ile geleceğe yönelik adımlar atabilirsiniz bugün.Akrep: Bugün sevgili akrepler ilişkilerden yana yüzünüz gülecek ancak eklem ağrıları ve şiddetli baş ağrısı gözlemlenebilir.Yay: Bugün sevgili yaylar ilişkilerinizde cesur adımlar atmaktan kaçınmamalısınız sizi son zamanların aksine daha kendinden emin ve kararlı gördüm.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar iş hayatınızda hem ruhen hem bedenen verdiğiniz bu zorlayıcı savaş sizi oldukça agresifleştirmekte olabilir.Kova: Bugün sevgili kovalar uzun zamandır gerçekleşmesini beklediğiniz gelişmeler gerçekleşebilir sadece sabırlı ve ümitli olmaya gayret gösterin.Balık: Bugün sevgili balıklar aile içinde yaşanan gergin ve huzursuz günleri geride bırakacak ve bağlarınızı daha da güçlendireceksiniz.Koç: Bugün sevgili koçlar duygusal anlamda gel gitler yaşayabilirsiniz iş ve eğitim hayatınıza odaklanın ve tembellikten kaçının.Boğa: Bugün sevgili boğalar bazı konularda isteksiz olmanız mümkün enerjinizi yüksek tutmaya bakın aşk hayatınızda umutsuzluğa kapılmayın güzel gelişmeler bekliyor sizi.İkizler: Bugün sevgili ikizler ikili ilişkilerde iletişim kurarken sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama keyfiniz yerinde çünkü yaşanan sorunların sorunu siz değilsiniz kendinizi de suçlayıp canınızı sıkmayın.Yengeç: Bugün sevgili yengeçler olumlu ve iyimser düşünmeye gayret gösterin evrene güzel enerji verin duygu yoğunluğu ve ikili ilişkilerde zorlanmanız mümkün bugünlerde.Aslan: Bugün sevgili aslanlar iş ve eğitim hayatınızda çeşitli adaptasyon sorunları görülebilir sabırlı olmaya gayret gösterin.Başak: Bugün sevgili başaklar aile içi iletişiminiz ön plana çıkıyor ailenize daha fazla vakit ayırıyor ve bununla birlikte finansal konularda ki pürüzler ortadan kalkıyor.Terazi: Bugün sevgili teraziler duygularınız yenileniyor aşk hayatınızda ise yeni heyecanlar sizi karşılayabilir parasal konularda da harcamalarınıza dikkat etmenizi öneririm.Akrep: Bugün sevgili akrepler yine çok enerjik ve neşelisiniz çeşitli gelişmeler ve sürprizler sizi bekliyor maddi anlamda dikkatli olmanızı öneririm.Yay: Bugün sevgili yaylar gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız maddi anlamda rahatlama yaşamanız mümkün bu aralar.Oğlak: Bugün sevgili oğlaklar hayatınızda hiçbir şeyden emin olamıyorsunuz buda sizi olumsuz olarak etkiliyor iş ve eğitim hayatında dengesiz durumlara sürüklenmenize neden oluyor.Kova: Bugün sevgili kovalar beklentileriniz karşılık buluyor duygusal konularda kendinizi iyi ifade etmek iş hayatınızda ön plana çıkmanıza ve olumlu gelişmelere vesile oluyor.Balık: Bugün sevgili balıklar yeniliklere açık olun ve kararlarınızın arkasında durmaya çalışın bugün. maneviyatınızın çok güçlü olduğu bir gündesiniz.