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19. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

19. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Karşılaşmaların programı maç detayları şöyle;

26 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirlği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

28 Ocak Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazartesi
20.00 Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek


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