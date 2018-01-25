19. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. hafta
maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Karşılaşmaların programı maç detayları şöyle;
26 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirlği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Ümit Öztürk
16.00 Göztepe-Kayserispor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
28 Ocak Pazar
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazartesi
20.00 Başakşehir-Kardemir Karabükspor: Barış Şimşek
Erdinç Şahin