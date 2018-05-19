Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak da her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk tören Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bakan Bak mozaleye çelenk bıraktı. Ardından Bakan Bak Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur. O gün Samsun’da yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hala ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken vatan müdafasına koşan gençlerin yerini, bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır. Türkiye’yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimiz ile omuz omuza devam ediyoruz. Gençlere armağanınız olan 18 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."



