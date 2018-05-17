19 Mayıs etkinliklerine eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon
Adana'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu belirtilen 2'si Suriyeli, 9 kişi gözaltına alındı
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 2'si Suriyeli, 9 şüphelinin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı.
Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.
Evlerinde gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.