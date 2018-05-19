Bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak işte bu Ulu Önder Atatürk sayesinde... 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Atatürk, kurtuluş mücadelesini başlatarak bağımsızlığımızın mimarı oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk ayak bastığı gün her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Vatandaşlar birbirlerine en güzel 19 Mayıs mesajlarını göndererek bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek istiyorlar.





EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI





19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer "Zafer benimdir" diyebilenlerindir. K. Atatürk 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. ( K. Atatürk ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.





Mustafa Kemal Atatürk'ün geçlere armağanı, egemenliğimizin kıvançlı ve onurlu günü, 19 Mayıs Atɑtürk’ü Anmɑ, Gençlik ve Spor Bɑyrɑmı‘nı kutluyorum.





Milletimizin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını gururla anıyor ve 19 Mayıs Atɑtürk’ü Anmɑ, Gençlik ve Spor Bɑyrɑmı‘nı kutluyorum.





Düşman işgalinden kurtulmanın ilk adımı tam da bugün atılmıştı. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesinden çıkardığımız dersleri unutmayalım diye bugünü önce gençlere sonra herkese armağan etti. 19 Mayıs Atɑtürk’ü Anmɑ, Gençlik ve Spor Bɑyrɑmı kutlu olsun.





Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir. Mustafa Kemal Atatürk





Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk





Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız.





Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.





Türkiye’de genç olmakla, dünyanın herhangi bir ülkesinde genç olmak aynı şey değildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu tarafından kurulduğunu asla unutmuyoruz. 19 Mayıs Bayramımız Kutlu Olsun





Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.





Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat, zekanı unut, daima çalışkan ol. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.



