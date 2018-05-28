19 yaşında 100'den fazla sabıkası olan 'uçan hırsız' yakalandı
Adana'da 19 yaşında 100'den fazla hırsızlık sabıkası olan İslam Akkurt, önce bir evi soydu sonra da uçak bileti alıp İstanbul'a gitti. İstanbul'dan da araç kiralayarak çevredeki illerde hırsızlık yaptı!
Adana’da 19 yaşındaki İslam Akkurt, hırsızlık amacıyla gözüne kestirdiği apartmanın kapısını açmayı başaramayınca zillere tek tek basıp, ev sahiplerinin kapıyı açmasını sağladı.
POLİS BASKINLA YAKALADI
Sonrasında kilit göbeğini kırıp girdiği bir evden altın, para ve elektronik eşya çalan Akkurt, kaçıp izini kaybettirdi. Polis, zanlıyı evine düzenlediği şok bir baskınla yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, mahkemece tutuklandı.
ŞEHİR ŞEHİR GEZMİŞ!
100’den fazla hırsızlıktan sabıkası olan İslam Akkurt’un, uçak bileti alıp İstanbul’a gittiği, sonrasında da araç kiralayarak Kocaeli ve Sakarya’ya da geçerek, buradaki evlerden de soygun gerçekleştirdiği tespit edildi. (Akşam)