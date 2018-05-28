Adana’da 19 yaşındaki İslam Akkurt, hırsızlık amacıyla gözüne kestirdiği apartmanın kapısını açmayı başaramayınca zillere tek tek basıp, ev sahiplerinin kapıyı açmasını sağladı.

POLİS BASKINLA YAKALADI

Sonrasında kilit göbeğini kırıp girdiği bir evden altın, para ve elektronik eşya çalan Akkurt, kaçıp izini kaybettirdi. Polis, zanlıyı evine düzenlediği şok bir baskınla yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, mahkemece tutuklandı.

ŞEHİR ŞEHİR GEZMİŞ!

100’den fazla hırsızlıktan sabıkası olan İslam Akkurt’un, uçak bileti alıp İstanbul’a gittiği, sonrasında da araç kiralayarak Kocaeli ve Sakarya’ya da geçerek, buradaki evlerden de soygun gerçekleştirdiği tespit edildi. (Akşam)