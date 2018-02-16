19 yaşındaki Çağlar'ın sır ölümü... Sebebi Mavi Balina oyunu mu?

Bolu’da yaşayan Çağlar K. (19) evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Anne Nuray K. sinir krizi geçirirken polis gencin Mavi Balina oyunu nedeniyle yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Peki anne babaları tedirgin eden Mavi Balina oyunu nedir, nasıl öldürüyor?

16 Şubat 2018, Cuma 17:59
19 yaşındaki Çağlar'ın sır ölümü... Sebebi Mavi Balina oyunu mu?
Bolu'da dışarıdaki işlerini halletmek için evden çıkan Nuray K., geri döndüğünde evde bulunan oğlu kapıyı açmayınca durumu çevredekilere haber verdi. Apartmanın çevresinde bulunan esnafın yardımıyla kapı kırılarak açıldı. Nuray K. eve girdiğinde oğlu Çağlar K.’yı tavana iple asılı halde gördü.

Mavi Balina oyunu nedir, nasıl öldürüyor?Mavi Balina oyunu nedir, nasıl öldürüyor?
Eve gelen sağlık ekibi Çağlar K.’nın öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren anneyi sağlık ekipleri ve yakınları teskin etmeye çalıştı.



Nuray K., "Keşke içeri girip oğlumu kurtarabilseydim" diyerek gözyaşı döktü.

'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ

Polis, yaşanan intihar olayının daha önce birçok gencin yaşamına son vermesine neden olan ’Mavi Balina’ oyunu yüzünden olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.



Mavi Balina oyunu, Türkiye'de 14 yaşındaki Furkan Şen'in intiharıyla birlikte gündeme gelmişti. Daha sonra 24 yaşındaki Evrim Mertin yaşamına son vermişti. Evrim Mertin'in ailesi, oyunla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak bir çalışma yaptığı açıklanmıştı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, geçen eylül ayında yaptığı açıklamada, “Zararlı içerikli yayınları BTK olarak durdurabiliyoruz ama böyle özel linklerle çalışan oyunlara bir şey yapamıyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. BTK ve emniyet uzmanları çalışma yapıyor” diye konuşmuştu.

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