19 yaşındaki Çağlar'ın sır ölümü... Sebebi Mavi Balina oyunu mu?

Mavi Balina oyunu nedir, nasıl öldürüyor?

'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ

Mavi Balina oyunu Furkan'ı ölüme sürükledi

Ulaştırma Bakanı'ndan Mavi Balina oyunu açıklaması

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı

Senim Tanay

Bolu'da dışarıdaki işlerini halletmek için evden çıkan Nuray K., geri döndüğünde evde bulunan oğlu kapıyı açmayınca durumu çevredekilere haber verdi. Apartmanın çevresinde bulunan esnafın yardımıyla kapı kırılarak açıldı. Nuray K. eve girdiğinde oğlu Çağlar K.’yı tavana iple asılı halde gördü.Eve gelen sağlık ekibi Çağlar K.’nın öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren anneyi sağlık ekipleri ve yakınları teskin etmeye çalıştı.Nuray K.,diyerek gözyaşı döktü.Polis, yaşanan intihar olayının daha önce birçok gencin yaşamına son vermesine neden olan ’Mavi Balina’ oyunu yüzünden olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.Mavi Balina oyunu, Türkiye'de 14 yaşındaki Furkan Şen'in intiharıyla birlikte gündeme gelmişti. Daha sonra 24 yaşındaki Evrim Mertin yaşamına son vermişti. Evrim Mertin'in ailesi, oyunla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak bir çalışma yaptığı açıklanmıştı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, geçen eylül ayında yaptığı açıklamada,diye konuşmuştu.