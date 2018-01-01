1958 Başvekil Kupası ikiye bölünmüştür

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster
adlı bilgi yarışma programı Yılbaşı Özel
programıyla ekranlara geldi. Programda sorulan şu zor soru internette en çok aratılanlar arasına girdi:
1958'de oynanan final maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandığı için ikiye bölünen Başvekil Kupası hangi iki takım arasında paylaştırılmıştır?
A- Altay- Karşıyaka
B- Galatasaray - Fenerbahçe
C- Gençlerbirliği - Altınordu
D- Beşiktaş - Göztepe
Cevap: B
30 Mart 1958 yılında Başvekil Kupasında çok ilginç bir olay yaşandı. Ankara'da Başbakan Adnan Menderes'in huzurunda ilk kez karşılaşan Fenerbahçe ve Galatasaray kupayı kendi istekleriyle paylaştı. Bu ilginç olay 'yarım kupa hadisesi' olarak tarihe geçti.
İşte olayın öyküsü:
Erdinç Şahin