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1958 Başvekil Kupası ikiye bölünmüştür

1958'de oynanan final maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandığı için ikiye bölünen Başvekil Kupası hangi iki takım arasında paylaştırılmıştır? ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programı Yılbaşı Özel programının sorulan bu soru

1958 Başvekil Kupası ikiye bölünmüştür
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programı Yılbaşı Özel programıyla ekranlara geldi. Programda sorulan şu zor soru internette en çok aratılanlar arasına girdi:

1958'de oynanan final maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandığı için ikiye bölünen Başvekil Kupası hangi iki takım arasında paylaştırılmıştır?

A- Altay- Karşıyaka
B- Galatasaray - Fenerbahçe
C- Gençlerbirliği - Altınordu
D- Beşiktaş - Göztepe

Cevap: B


30 Mart 1958 yılında Başvekil Kupasında çok ilginç bir olay yaşandı. Ankara'da Başbakan Adnan Menderes'in huzurunda ilk kez karşılaşan Fenerbahçe ve Galatasaray kupayı kendi istekleriyle paylaştı. Bu ilginç olay 'yarım kupa hadisesi' olarak tarihe geçti.

İşte olayın öyküsü:






 
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