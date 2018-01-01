1958 Başvekil Kupası ikiye bölünmüştür

Cevap: B

Erdinç Şahin

ATV ekranlarında yayınlananadlı bilgi yarışma programıprogramıyla ekranlara geldi. Programda sorulan şu zor soru internette en çok aratılanlar arasına girdi:A- Altay- KarşıyakaB- Galatasaray - FenerbahçeC- Gençlerbirliği - AltınorduD- Beşiktaş - Göztepe30 Mart 1958 yılında Başvekil Kupasında çok ilginç bir olay yaşandı. Ankara'da Başbakan Adnan Menderes'in huzurunda ilk kez karşılaşan Fenerbahçe ve Galatasaray kupayı kendi istekleriyle paylaştı. Bu ilginç olay 'yarım kupa hadisesi' olarak tarihe geçti.